超激安 Nike AirForce1Low Gore-Tex DynamicYellow スニーカー

カラー···イエロー

人気モデル···NIKE エアマックス

スニーカー型···ローカット

履き口···紐

素材···本革

柄・デザイン···無地

NIKEの「AIR FORCE 1 LOW」よりGORE-TEX(ゴアテックス)素材を使用したモデルが登場。

アッパーにはレザーとメッシュのコンビネーションで防風性、防水耐久性に優れた「GORE-TEX」素材を採用し、

ヒール部分、シュータン部分には「GORE-TEX」の刺繍、ロゴが施されています。

履き心地は、フィット感があり、靴底が厚いためクッション性も抜群です。

発売と同時に店頭即完売した人気モデル。

家族がNikeのオンラインで購入し、2回ほど撮影で使用、

その後スニーカー専用クリーニングに出して保管していました。

ソールの減りもなく、生地やレザー部分に傷1つない新品同様の超美品です。

箱は(邪魔なので)廃棄していますのでお付けできません、ご了承ください。

ご利用頂ける方にお譲りいたします。

ベトナム製

表記サイズ:25.5. US7.5

他にも家族の断捨離品をメンズ、レディースともに様々出品しております。どうぞショップも併せてご覧下さい。

主な出品ブランド

アレキサンダーマックイーン ステラマッカートニー クロエ マルニ ヘルムートラング ジルサンダー バレンシアガ プラダ アレキサンダーワン sacai など

商品の情報 商品のサイズ 25.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 未使用に近い

