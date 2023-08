総合福袋 ETHOSENS 20SS BIG 別注限定 ビッグシャツ SHIRTS シャツ

こちらはETHOSENS BIG SHIRT ビッグシャツ(定価35,200円)になります。

20SSにて別注限定で即完売した人気アイテムなのでオススメです。

素材感やシルエットも含め素晴らしい商品なので、探している方も多いかと思います。

カラー:Black

素材:Polyester100%

サイズ:Free(肩幅57cm 身幅69cm 着丈94cm 袖丈67cm 裄丈87cm)

試着のみ

※フリーサイズなのでオススメです。

ETHOSENSのビッグシャツ。

上質な生地を贅沢に使用しており、肌触りも良く、非常に着心地が良いです。

程よい落ち感のあるシルエットで、着心地を兼ね備えた素晴らしいアイテムです。

単純なシルエットではない、計算され尽くした絶妙なサイズバランスも秀逸です。

ETHOSENSならではの素材感、美しいシルエット、色味と相まって、完成度の高い仕上がりになっています。

幅広いコーディネートが可能で、様々なスタイリングに合わせやすいのでオススメです。

写真よりも着てみると一層良さが分かるアイテムです。

肩を落とした、ビッグシルエットが特徴的で、シャツコートの様な感覚でも羽織れるアイテムです。

着用シーズンが広く、セットアップ等のインナーでも、コートとしてメインでも使い易い非常にオススメのアイテムです。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド エトセンス 商品の状態 未使用に近い

