激安 OFFICIAL LOGO PARKAバックチャンネル　定番パーカー パーカー

『定番ロゴのヘビーウェイトプルオーバーパーカー』

■正価19580円

■USAコットン糸による12オンスの日本製ヘビーウェイトオリジナルボディを使用。

■丈夫で長持ちする高い耐久性とザラついたドライな素材感が特徴。

■フロントに【OFFICIALロゴ】のフェルトワッペンを配置。

■バックに【IF YOU'RE DOWN WITH THE BACKCHANNEL, YOU'VE GOT TO PROTECT YOURSELF】のメッセージをプリント。

■左袖口に【OFFICIALロゴ】を刺繍。

■MADE IN JAPAN

#Backchannel #バックチャンネル

カラー···ブラック袖丈···長袖柄・デザイン···プリント(ロゴなど)タイプ···プルオーバー素材···裏起毛ポケット···あり季節感···春、秋、冬『定番ロゴのヘビーウェイトプルオーバーパーカー』■正価19580円■USAコットン糸による12オンスの日本製ヘビーウェイトオリジナルボディを使用。■丈夫で長持ちする高い耐久性とザラついたドライな素材感が特徴。■フロントに【OFFICIALロゴ】のフェルトワッペンを配置。■バックに【IF YOU'RE DOWN WITH THE BACKCHANNEL, YOU'VE GOT TO PROTECT YOURSELF】のメッセージをプリント。■左袖口に【OFFICIALロゴ】を刺繍。■MADE IN JAPAN#Backchannel #バックチャンネル

