【Chrome Hearts】クロムハーツ

VネックTシャツ レディース

希少品【Chrome Hearts】クロムハーツ VネックTシャツ レディースサイズ→アメリカSサイズ 日本サイズM相当あまりにデザインがカッコ良すぎて衝動買いしましたがレディース用でしたので未着用です。↓しかたなく鑑賞用としと飾っていたためハンガー跡(薄い日焼け跡)がほんの若干見られる為ジャンクとして出品させて頂きます。男性なら気づかない、気にしない程度ではありますがシビアに見て判断させて頂きました。非喫煙者。ペット居ません。気になる点がございましたら購入前にコメントください。クロムハーツ、ロンワンズ、スタンリーゲスなどシルバーアクセサリーブランドのレアアイテムを出品中です。他にもレトロゲーム、音楽関連、ファッションアイテムなどを出品させて頂きました。よかったら見ていってくださいね。ネック···Vネックカラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント(ロゴなど)ネック···Vネック季節感···春、夏、秋、冬

