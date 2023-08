申し訳ありません! お値段交渉はご遠慮ください!

個人差がある為サイズ感に関する

ご質問は対応しておりません

プロフィールを一読の上

コメント,ご検討,ご購入をお願い致します。

【ブランド】

Levi's

【年代】

1970年代

【サイズ(実寸)】

W31×L28

【サイズ(実寸) ※多少の誤差は、ご了承ください。 】

ウエスト:79cm

股上:28.5cm

股下:72cm

太もも幅:27.5cm

裾幅:19cm

全長:97.5cm

【状態】

スレ

キズ

リペア跡あり

スレ―キ破れ

スリキレ

シミヨゴレ

着用感

【詳細・説明】

Levi's505

赤タブスモールe

トップボタン裏刻印「5」

バックポケット裏シングル

42TALONジッパー

雰囲気のある良いエイジング。

ヴィンテージらしい色落ちです。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド リーバイス 商品の状態 やや傷や汚れあり

