【ブランド名】

beautiful people

ビューティフルピープル

【商品名】

激レア 即完売品

Youtuber ウルマ 氏着用 色違いモデル

21ss 2021ss

cotton floral jacquard pullover⁠ knit

コットン フローラル ジャガード プルオーバー

クルーネック ニット

【カラー】

花柄 総柄 フラワー

【サイズ】

希少 オーバーサイズ

42

※メンズL-XL相当

着丈:約67cm

肩幅:約69cm

袖丈:約57cm

身幅:約57cm

【状態】

ややほつれ・薄汚れ等あるも

まだまだ着用いただけるコンディションです

【定価】

49,500円

【コメント】

21ssシーズンのビューティフルピープルの即完売モデルです。

数年前にビューティフルピープル青山店で購入した、確実正規品です。

正規品の証として掲載したタグをご確認ください。

Youtuber ウルマ 氏も購入したことで話題になり、発売後即完売した希少なモデルです。(ウルマ氏はブラックを着用されています)

更に大変希少なサイズ42ですので、今後もう出てこない可能性もあるかと存じます。

軽めの糸を使っていて、通気性も高い為、今時期に軽く羽織っていただくのがちょうどおすすめです。

ややほつれ・薄汚れ等はありますが、着用時はほとんど目立たず、まだまだ着用いただけるコンディションです。

ただし状態にご納得いただける方のみご購入ください。

ここからの秋にぴったりかと存じます。

お早めにご検討ください。

↓以下、商品紹介。

・夏の庭に咲く花々をインスピレーションとした花柄をローゲージニットに落とし込んだプルオーバー

・色糸を多本取りしたシングルジャカード編みはあえて緩く編む事で内側の渡り糸が透け、独特な色の重なりを表現

・肩接ぎを無くしたストレートなシルエット

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ビューティフルピープル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

