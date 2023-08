プラモデル 戦闘機 まとめて9種 未開封品

1. TAMIYA GRUMMAN F4F-4WILDCAT

2. TAMIYA HUGHES AH-64

3. AOSHIMA F-4-F WILDCAT

4. HASEGAWA F8F-1 BEARCAT

5. HASEGAWA Mitsubishi A6M2b ZERO FIGHTER TYPE21

6. HASEGAWA Mitsubishi A6M3 ZERO FIGHTER TYPE22

7. HASEGAWA Mitsubishi A6M3 ZERO FIGHTER TYPE32

8. HASEGAWA Mitsubishi A6M5c ZERO FIGHTER TYPE52 HEI

9. HASEGAWA F-86F SABRE

未開封ですが、古い物です。見た目では分からない経年劣化が有るかもしれません。

箱は汚れがある物があります。

中古品にご理解ある方のみで、完璧な品をお求めの場合はご遠慮ください。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

