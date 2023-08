2001年製、アベイシングエイプTシャツです。フットボールTシャツタイプで紙タグが残っているデットストックで、表記サイズはLです。カラーはブラックで、両面・袖にプリントが入っています。

各種サイズ

身幅 52cm

着丈 72cm

袖丈 20cm脇下

こちらの商品を着用してアウターはリーバイス506xx・507xx・70505・Leeストームライダー・220等のヴィンテージデニムジャケットやスタータースタジャンやブラウンズビーチジャケットやパタゴニア・ダスパーカー・パフジャケットやヴィンテージスウェット・チャンピオンリバースウィーブ・チャンピオンtシャツ・ヴィンテージtシャツ等、パンツはリーバイス501xx・501zxx等のヴィンテージデニムやリーバイス518・519・800等、足元はコンバースオールスター・ワンスター・ジェブロンスターやバンズエラ・チャッカやレッドウイング等との相性が良いと思います。

追加画像等も対応します。商品説明とプロフィールを確認してからコメント下さい。

複数購入を検討して頂ける場合は、価格交渉に応じます。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アベイシングエイプ 商品の状態 未使用に近い

