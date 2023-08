#tonoのレディースファッションショー

⁡

✨ブランド✨

⁡THE NORTH FACE

⁡

●カラー

⁡ ネイビー ブラック

●サイズ:平置き

肩幅 46.6cm

着丈 70cm

身幅 63cm

袖丈 68cm

⁡

ネットショップ購入

★状態

新品未使用です☆

神経質な方はお取引ご遠慮ください。

⁡

●その他、注意事項

※必ず写真にて状態を確認してください。

●確認は人間がおこなっている為、汚れ等の見落としはご容赦下さい。

また、特に状態に敏感な方のご入札はお控え下さい。

●商品のデザイン、状態には主観を伴い表現及び受け止め方に個人差がございます。

●不明な点がありましたらお気軽に、ご質問下さい。

⁡

●配送方法

簡易梱包、折り畳んでの発送です。

畳ジワなどはご了承下さい。

⁡

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

素材···ナイロン

ジップ・ボタン···ジップアップ

フード···フードなし

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

#tonoのレディースファッションショー#tonoのメンズファッションコーデ#tonoのバックコレクション⁡✨ブランド✨⁡THE NORTH FACE⁡●カラー⁡ ネイビー ブラック●サイズ:平置き 肩幅 46.6cm 着丈 70cm 身幅 63cm 袖丈 68cm⁡ネットショップ購入★状態新品未使用です☆神経質な方はお取引ご遠慮ください。⁡●その他、注意事項 ※必ず写真にて状態を確認してください。●確認は人間がおこなっている為、汚れ等の見落としはご容赦下さい。また、特に状態に敏感な方のご入札はお控え下さい。 ●商品のデザイン、状態には主観を伴い表現及び受け止め方に個人差がございます。 ●不明な点がありましたらお気軽に、ご質問下さい。⁡●配送方法 簡易梱包、折り畳んでの発送です。 畳ジワなどはご了承下さい。⁡柄・デザイン···プリント(ロゴなど)素材···ナイロンジップ・ボタン···ジップアップフード···フードなし季節感···春、秋、冬

