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安いそれに目立つ PX-S3100 CASIO BK カバー付き 電子ピアノ 鍵盤楽器

商品の説明

2022/12/14購入
assist stool　ピアノ足台　専用バッグ付
購入後、使用する予定がなくなってしまい、
Novation BASS STATION Ⅱ
動作確認のみで保管しておりました。
Novation Launchkey 61 MK2
一緒に購入したカバーをお付けします。
YAMAHAのDIGITAL PIANO

EXCELSIOR エキセルシャー　アコーディオン　Mod.911 イタリア製
・付属品完備
カシオ　LK-515 光ナビゲーションキーボード　2020年製　スタンド付き
・禁煙、ペットはおりません。
KORG PS60 キーボード シンセサイザー 61鍵
・値引きは考えておりません。

YAMAHA MX61 ヤマハ　ケース付き

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ブランドカシオ
商品の状態未使用に近い

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【美品】KAWAI 電子ピアノ CN24R 【無料配送可能】

KONPLETE KONTROL A49

カシオ　デジタルピアノ

ローランド　キーボード　GO-61K

KORG 電子ピアノ B1 WH 88鍵 ホワイト
2022/12/14購入購入後、使用する予定がなくなってしまい、動作確認のみで保管しておりました。一緒に購入したカバーをお付けします。・付属品完備・禁煙、ペットはおりません。・値引きは考えておりません。

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ブランドカシオ
商品の状態未使用に近い

安いそれに目立つ PX-S3100 CASIO BK カバー付き 電子ピアノ 鍵盤楽器

17分钟前

安いそれに目立つ PX-S3100 CASIO BK カバー付き 電子ピアノ 鍵盤楽器

¥65,000 ¥35,100

(税込) 送料込み
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出品者

efa59

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efa59
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