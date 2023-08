■新品未使用

■ XXLサイズ

着丈 80cm

肩幅 52cm

身幅 67cm

袖丈 25cm

■stockXにて購入

■付属品:納品書

新旗艦店『シュプリーム シカゴ』がオープン。クラウドゲートをオマージュした限定ボックスロゴTシャツです。

国内未発売です!

オープン恒例の現地限定Box Logo Teeは、シカゴのミレニアム・パークにある、インド出身の彫刻家アニッシュ・カプーア作の巨大彫像(パブリックアート)『クラウド・ゲート』からインスパイア。クラウド・ゲートは2004年から2006年にかけて作成され、豆のような形から「ザ・ビーン(The Bean)」の愛称でも呼ばれている。TシャツとステッカーのBox Logoはクラウド・ゲートをオマージュした鏡面仕上げで、Tシャツのバックには“second to none”と店舗の住所がプリントされています。

✅注意事項

・即購入OKです!写真に載ってる付属品おつけします。

・こちらの商品は100%正規品です。『正規品ですか?』などの質問には対応しませんのでご了承ください。

・トラブル回避の為、新規の方、評価の低い方、評価の悪い方の入札は予告なく取り消しさせて頂く場合がございますので、予めご了承下さい。

・質問があればコメントください

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド シュプリーム 商品の状態 新品、未使用

