【正規取扱店】 HARLEY-DAVIDSON レザーベスト ベスト

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22aw定価12650円B:MINGBY BEAMS 中綿キルティングジレベスト
季節感···春、夏、秋、冬
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商品の情報
|商品のサイズ
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|ブランド
|ハーレーダビッドソン
|商品の状態
|未使用に近い
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1回使用のみ。新品同様。美品！キズ汚れ無し。最終価格です♪＊値引き不可ユニセックスなオシャレアイテム早い者勝ちです！サイズ...M/Lカラー···ブラック素材...レザー柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋、冬
商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|ハーレーダビッドソン
|商品の状態
|未使用に近い