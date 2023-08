「What's Going On?」

Official髭男dism

定価: ¥ 2000

#Official髭男dism #CD・DVD

オフィシャルヒゲダンディズム

ヒゲダン

現在はすでに廃盤になっており、かなり希少な1枚となっているCDです。

全体的に状態は良く、美品だと思います。

当時の購入特典のステッカーを2種類お付けします。

現在は非常に入手困難なステッカーとなっています。

(タワレコ特典ステッカーとTSUTAYA特典ステッカー)

※帯のみ若干シワがあります。

予めご了承ください。

※封入のキーホルダーは付きません。

こちらのタイミング以外でお値下げ予定ありません。

早い者勝ちでどうぞ!

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

「What's Going On?」Official髭男dism定価: ¥ 2000#Official髭男dism #CD・DVDオフィシャルヒゲダンディズムヒゲダン現在はすでに廃盤になっており、かなり希少な1枚となっているCDです。全体的に状態は良く、美品だと思います。当時の購入特典のステッカーを2種類お付けします。現在は非常に入手困難なステッカーとなっています。(タワレコ特典ステッカーとTSUTAYA特典ステッカー)※帯のみ若干シワがあります。予めご了承ください。※封入のキーホルダーは付きません。こちらのタイミング以外でお値下げ予定ありません。早い者勝ちでどうぞ!

