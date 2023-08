山と道のULシャツになります

サイズはM

カラーは人気のBlue Gray(ブルーグレー)

大切に着ていたので、状態はキレイですが、襟に若干の使用感はみられます。過剰に神経質でなければ気になるレベルではありません。(写真をつけておきますので、そちらをご覧くださいませ)

購入は昨年の10月

登山で2回使用し、ホームクリーニング後、大切に保管しておりましたが、着る機会がないので、出品することにしました。

大きな値引き交渉にはお応えできません。

よろしくお願いします。

Moonlightgear

ムーンライトギア

Mountain laurel designs

マウンテンローレルデザイン

Nruc

ОСТА

OGAWND

OMM

Pa'lante Packs rawlow mountain works

ロウロウマウンテンワークス

RIDGE MOUNTAIN GEAR

リッジマウンテンギア

Senchi Designs

センチデザイン

Six moon designs

シックスムーンデザイン

sola titaniumgear

ソラチタニムギア

Teton Bros

UL ultra heavy

ウルトラヘビー

vivahde

Vivobarefoot

xero shoes

Zpacks

山と道

Light 5-Pocket Shorts

Bamboo Shirt

バンブーシャツ

Mini

Mini2 atelierbluebottle

アトリエブルーボトル

atelier bluebottle

axesquin

brown by 2-tacs baa

ENLIGHTENED EQUIPMENT

evernew

IN=1=

Gossamer gear

half track products

ハーフトラックプロダクツ

HOUDINI

hyperlite mountain gear

ハイパーライトマウンテンギア

Jincup

ジンカップ

Jindaiji Mountain Works

ヒルビリーポット

Locus gear

ローカスギア

LUNA SANDALS

ルナサンダル

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

山と道のULシャツになりますサイズはMカラーは人気のBlue Gray(ブルーグレー)大切に着ていたので、状態はキレイですが、襟に若干の使用感はみられます。過剰に神経質でなければ気になるレベルではありません。(写真をつけておきますので、そちらをご覧くださいませ)購入は昨年の10月登山で2回使用し、ホームクリーニング後、大切に保管しておりましたが、着る機会がないので、出品することにしました。大きな値引き交渉にはお応えできません。よろしくお願いします。MoonlightgearムーンライトギアMountain laurel designsマウンテンローレルデザインNrucОСТАOGAWNDOMMPa'lante Packs rawlow mountain worksロウロウマウンテンワークスRIDGE MOUNTAIN GEARリッジマウンテンギアSenchi DesignsセンチデザインSix moon designsシックスムーンデザインsola titaniumgearソラチタニムギアTeton BrosUL ultra heavyウルトラヘビーvivahdeVivobarefootxero shoesZpacks山と道Light 5-Pocket ShortsBamboo ShirtバンブーシャツMiniMini2 atelierbluebottleアトリエブルーボトルatelier bluebottleaxesquinbrown by 2-tacs baaENLIGHTENED EQUIPMENTevernewIN=1=Gossamer gearhalf track productsハーフトラックプロダクツHOUDINIhyperlite mountain gearハイパーライトマウンテンギアJincupジンカップJindaiji Mountain WorksヒルビリーポットLocus gearローカスギアLUNA SANDALSルナサンダル

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

