代引き人気 防弾少年団 BTS ロッテペンミ サイン 直筆 K-POP/アジア

2016 BTS ロッテファンミーティング in Seoul

⚠️大変貴重なためお値下げ考えておりません⚠️

韓国で行われた日本人のみ(当選者300名ほど)のファンミーティングの際にその場でメンバー全員に直接書いて貰った本物の直筆サインです。

これ以降このようなイベントはない為大変貴重なものとなります!!

※硬質ケースにて保管していた為美品です。

※購入意思がない方のいいねお控えください。

※告知なく出品削除する場合がございますのでご了承ください。

※土日祝発送不可

即購入◎ お値下げ×

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

