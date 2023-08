■商品名

【25.5★新品】adidas SAMBA LEATHER サンバ

NIKE WMNS AIR FORCE 1 LXX SERENA

26cm 新品 SSZ × AH.H × new balance M990BE5

ナイキ ウィメンズ エア フォース ワン LXX セリーナ

NIKE TomSachs MARS YARD 2.0トムサックス マーズヤード

" SERENA WILLIAMS "

ニューバランス1700LN

" セリーナ ウィリアムズ "

Hender Scheme (エンダースキーマ) haze / ヘイズ



アディダス adidas スーパースター ピュア パリス

■カラー

GUCCI グッチ ライトン GGロゴ レザー ダットスニーカー

SUMMIT WHITE/SUMMIT WHITE

ADIDAS ORIGINALS BY WALES BONNER

サミット ホワイト/サミット ホワイト

ジョーダン11 ブレッド



New Balance / ニューバランスM2002RDM

■品番

!!ニコ様専用!!

DM5036-100

DN様専用 NEW BALANCE M2002RHO 28.5 ファントム



ナイキ ダンクロー ロッタリー

■サイズ

OAKLEY × BRAIN DEAD Flesh Sandal Asphalt

メンズ26.5cm相当

NIKE クウォンドワン G-Dragon パンダ カラー

※ウィメンズタイプの27.0㎝のため、メンズサイズだと26.5㎝相当となります。

NIKE LDワッフル sacai × Fragment 新品



新品!NIKE AIR FORCE 1 ‘07 PRM 蛇柄 SNAKESKIN

■商品説明

Graphpaper ZDA スニーカー

テニス界の女王SERENA WILLIAMS氏とNIKEの共同企画"SERENA WILLIAMS DESIGN CREW"が手掛けた「WMNS AIR FORCE 1 LOW LXX」。上質なサミットホワイトのペブルドレザーで覆った「AIR FORCE 1」に、ユニークなゴールドのジッパー付きシュラウドを使用。二重の刺繍が施されたスウッシュの上にあるシュータンには、ウーブン製のカスタムラベルを配置。ラベルには、"SERENA WILLIAMS DESIGN CREW"の"10 4 01"ロゴとメッセージ「A collection created to inspire change and move the world(変化を促進し、世界を動かすことを目的として作成されたコレクション)」が配され、SERENA WILLIAMS氏のキャリアをアピールしています。ヒールタブにはSERENA WILLIAMS氏のサインが刺繍されたスペシャルエディションとなっています。

(値下げ交渉可)Balenciaga track2 サイズ42



ルイヴィトンLV 176Vトレイナーライン スニーカーグリーンモノグラム レッド

2022年2月発売

NIKE ナイキ エアジョーダン3 ウール

レア

NIKE 2008年 DUNK HIGH VNTG CELTIC GREEN

希少

新品27.5希少廃盤コンバース ジャックパーセル RET BM ブラック 黒

シューズクリーナーを行ってから履いていないため、ご購入いただいたらすぐにご利用頂けます。

マルジェラ ジャーマントレーナー スニーカー 44 margiela

履き口周りに生地の擦れ、かかとの履き痕の傷みがあります。

yanyan様専用

あくまで中古品のため細かな傷や汚れや履きジワなどがございます。状態は写真でご確認下さい

NIKE DUNK LOW SP ベニヤ

元箱がないため簡易包装にて郵送致します。

NIKE スニーカー オセアニア ヴィンテージ



エアフォース1キャンバス 2003年製

レアモデルのため市場価格が上がっております。

NIKE SB DUNK LOW SAFARI 29cm nike dunk



matin kim Asics Gel-Sonoma 15-50 W28.0㎝

※自宅保管の為、神経質な方はお断りさせていただきます。他のサイトにも出品しておりますのでいきなり商品がなくなる場合もありますので御了承下さい。

New Balance U990TD6 ニューバランス 27.5



New Balance M990TC2 28cm Sea Salt

ご質問や価格相談などございましたらコメント下さい。

エアフォース 1 WTR Gore-Tex Phantom White 27.5



25.5cm STUSSY × AIR ZOOM SPIRIDON

同サイズで出品中の商品はこちらから↓

新品 エアマックス95 AIR MAX SE RECYCLED 27.0cm

#ゆう_AF1_26、5

Air max 90

#ゆう_AF1_27

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

■商品名NIKE WMNS AIR FORCE 1 LXX SERENAナイキ ウィメンズ エア フォース ワン LXX セリーナ" SERENA WILLIAMS "" セリーナ ウィリアムズ "■カラーSUMMIT WHITE/SUMMIT WHITEサミット ホワイト/サミット ホワイト■品番DM5036-100■サイズメンズ26.5cm相当※ウィメンズタイプの27.0㎝のため、メンズサイズだと26.5㎝相当となります。■商品説明テニス界の女王SERENA WILLIAMS氏とNIKEの共同企画"SERENA WILLIAMS DESIGN CREW"が手掛けた「WMNS AIR FORCE 1 LOW LXX」。上質なサミットホワイトのペブルドレザーで覆った「AIR FORCE 1」に、ユニークなゴールドのジッパー付きシュラウドを使用。二重の刺繍が施されたスウッシュの上にあるシュータンには、ウーブン製のカスタムラベルを配置。ラベルには、"SERENA WILLIAMS DESIGN CREW"の"10 4 01"ロゴとメッセージ「A collection created to inspire change and move the world(変化を促進し、世界を動かすことを目的として作成されたコレクション)」が配され、SERENA WILLIAMS氏のキャリアをアピールしています。ヒールタブにはSERENA WILLIAMS氏のサインが刺繍されたスペシャルエディションとなっています。2022年2月発売レア希少シューズクリーナーを行ってから履いていないため、ご購入いただいたらすぐにご利用頂けます。履き口周りに生地の擦れ、かかとの履き痕の傷みがあります。あくまで中古品のため細かな傷や汚れや履きジワなどがございます。状態は写真でご確認下さい元箱がないため簡易包装にて郵送致します。レアモデルのため市場価格が上がっております。※自宅保管の為、神経質な方はお断りさせていただきます。他のサイトにも出品しておりますのでいきなり商品がなくなる場合もありますので御了承下さい。ご質問や価格相談などございましたらコメント下さい。同サイズで出品中の商品はこちらから↓#ゆう_AF1_26、5#ゆう_AF1_27

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

NIKE AIR JORDAN1 RETRO HIGH OGナイキ ジョーダン1シュプリーム×モアアップテンポ未使用 ナイキ WMNS AIR JORDAN 1 ELEVATE LOW SENike SB × Air Jordan 4 Pine Green 31cm28.0 アディダス スタンスミス レオパード 新品NIKE Jordan6 Retro Black Infrared (2019)イニエスタ様 専用NIKE by YOU エアフォース1 黒蛇ホカ クリフトン 8 ワイド 28センチジョージコックス フレッドペリー ポップボーイ