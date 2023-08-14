【激安アウトレット!】 カルティエ 1895 ウェディング プラチナ リング Pt950 ♯55 リング

カルティエ 1895 ウェディングリングです。

M様専用 ダイヤモンド×パール リング Pt900 9.4mm 6.4g



K18 ジュエリーマキ ダイヤ付デザインリング 12~13号 3.4g Z499

シャープで美しいリングです♪

ルチルクォーツ K18 リング 11号



美品 Pt900 プラチナ ダイヤ計0.50ct フラワー デザイン リング a

【リング】

◆新品◆ K18 ピンキーリング デザインリング イエローゴールド

素材：プラチナ950

専用JD281ソ付.JE29★2点セット

重量：6.2ｇ

【Cartier】カルティエリング・ミミスターリング・ジュエリー専用のコフレ付き

幅：3.5ｍｍ

銀座ダイヤモンドシライシ リングセット 結婚指輪

サイズ：♯55（実寸で14.7号ぐらい）

TIFFANY&Co. ティファニー リングオープンハート 6号

サイズ直し:不可

【値下げ中】Iosselliani(イオッセリアーニ) 2連チェーンリング



k18 Ｈ＆C リング 中古

【状態】

harraca アラカ リング&イヤリング セット

新品仕上げ済み

K18 ダイヤ0.04ctリング



豪華 大粒 K18 シトリン 15mm リング 指輪 10号 ヴィンテージ 金

【付属品】

限定！ 指輪 リング 宝石 10号 2.0g

なし

【専用】えりえり様



K14WG ブラック オパール リング 15号

【入手先】

hum laceコレクション Tバーリング

正規品のみを取り扱う古物市場や古物業者

【なな様】（サ変）0.30ct ダイヤモンド ハーフエタニティリング プラチナ



ベル様専用JE365★セット割特別価格

【送付方法】

TOMWOOD gold375 silver925

佐川急便

K18 リング サファイア ダイヤ 13号アップ 2.24 g

（土日祝を除く1～2日以内に発送いたします。）

商品の情報 ブランド カルティエ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

カルティエ 1895 ウェディングリングです。シャープで美しいリングです♪【リング】素材：プラチナ950重量：6.2ｇ幅：3.5ｍｍサイズ：♯55（実寸で14.7号ぐらい）サイズ直し:不可【状態】新品仕上げ済み【付属品】なし【入手先】正規品のみを取り扱う古物市場や古物業者【送付方法】佐川急便（土日祝を除く1～2日以内に発送いたします。）

商品の情報 ブランド カルティエ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

K18 ジュエリーマキ リング 風ちゃん様専用美しい煌き！Pt900 アクアマリン ダイヤ リング 3.90g M1254プラチナダイヤ 指輪 Pt1000 0.309kt HC様専用未使用 K18 WG ダイヤモンド サファイア リング 13号 18金スタージュエリー PRISMリング K18 11号