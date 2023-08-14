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【激安アウトレット!】 カルティエ 1895 ウェディング プラチナ リング Pt950 ♯55 リング

商品の説明

カルティエ 1895 ウェディングリングです。
M様専用 ダイヤモンド×パール リング Pt900 9.4mm 6.4g

K18 ジュエリーマキ ダイヤ付デザインリング 12~13号 3.4g Z499
シャープで美しいリングです♪
ルチルクォーツ　K18 リング　11号

美品 Pt900 プラチナ ダイヤ計0.50ct フラワー デザイン リング　a
【リング】
◆新品◆ K18 ピンキーリング デザインリング イエローゴールド
素材：プラチナ950
専用JD281ソ付.JE29★2点セット
重量：6.2ｇ
【Cartier】カルティエリング・ミミスターリング・ジュエリー専用のコフレ付き
幅：3.5ｍｍ
銀座ダイヤモンドシライシ　リングセット　結婚指輪
サイズ：♯55（実寸で14.7号ぐらい）
TIFFANY&Co. ティファニー リングオープンハート　6号
サイズ直し:不可
【値下げ中】Iosselliani(イオッセリアーニ) 2連チェーンリング

k18　Ｈ＆C リング　中古
【状態】
harraca アラカ リング&イヤリング セット
新品仕上げ済み
K18 ダイヤ0.04ctリング

豪華 大粒 K18 シトリン 15mm リング 指輪 10号 ヴィンテージ 金
【付属品】
限定！ 指輪 リング 宝石 10号 2.0g
なし
【専用】えりえり様

K14WG ブラック オパール リング 15号
【入手先】
hum laceコレクション　Tバーリング
正規品のみを取り扱う古物市場や古物業者
【なな様】（サ変）0.30ct　ダイヤモンド　ハーフエタニティリング　プラチナ

ベル様専用JE365★セット割特別価格
【送付方法】
TOMWOOD gold375 silver925
佐川急便
K18 リング　サファイア　ダイヤ　13号アップ　2.24 g
（土日祝を除く1～2日以内に発送いたします。）

K18 ジュエリーマキ リング 風ちゃん様専用

商品の情報

ブランドカルティエ
商品の状態目立った傷や汚れなし

美しい煌き！Pt900 アクアマリン ダイヤ リング 3.90g M1254

プラチナダイヤ 指輪 Pt1000 0.309kt HC様専用

未使用　K18 WG ダイヤモンド　サファイア　リング　13号 18金

スタージュエリー PRISMリング K18 11号
カルティエ 1895 ウェディングリングです。シャープで美しいリングです♪【リング】素材：プラチナ950重量：6.2ｇ幅：3.5ｍｍサイズ：♯55（実寸で14.7号ぐらい）サイズ直し:不可【状態】新品仕上げ済み【付属品】なし【入手先】正規品のみを取り扱う古物市場や古物業者【送付方法】佐川急便（土日祝を除く1～2日以内に発送いたします。）

商品の情報

ブランドカルティエ
商品の状態目立った傷や汚れなし

【激安アウトレット!】 カルティエ 1895 ウェディング プラチナ リング Pt950 ♯55 リング

54分钟前

【激安アウトレット!】 カルティエ 1895 ウェディング プラチナ リング Pt950 ♯55 リング

¥59,000 ¥31,860

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a779d7082e0bee

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コメント (8)

a779d7082e0bee
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