高級品市場 アニーカ ANIECA High Overalls Rise サロペット/オーバーオール

今期購入したANIECAのオーバーオールです。

1度着用し、ホームクリーニングの上保管しています。

ぜひご検討よろしくお願い致します(^ ^)

以下ネットより↓

■デザイン

ハイウエストのオーバーオールの新作です。

胸元までのハイウエストで、綺麗な縦のラインを演出するシルエット。

カジュアル過ぎない素材感で大人なリラックスした雰囲気を演出します。

後ろがストラップになっていて、長さを調整できるのも◎

華奢なストラップで後ろ姿も素敵です。

■コーディネート

シンプルなTシャツはもちろん、盛夏時期にはタンクトップなどスッキリとしたトップスとのレイヤードスタイルがおすすめです。

シャツやブラウスなど、サンダルやスニーカーなどミックスコーディネートも様になります。

ワンパターンならない新鮮なアイテムとして

着こなしを楽しめること間違いなしです◎

【素材】ポリエステル95% ポリウレタン5%

【サイズ】FREE

【寸法】

着丈:約119cm

身幅:約48cm

わたり:約35cm

股下:約69cm

裾幅:約27cm

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド アニーカ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

