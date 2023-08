【注意事項】

事前に必ずコメント欄で在庫の確認をお願いいたします。

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

★フード付き美品★

★総合評価 美品《 A+~A 》

■ 外観概要

擦れ等も殆ど無く、とても、綺麗な状態です。

マウント側の電気接点も綺麗で、機能上も問題はありません。

■ 動作確認

絞り羽根、絞り環は正常に動作します。

AF機能は適正と思われますが、焦点合焦の正確性の保証は出来ません。

■ レンズ

* 通常撮影において、写真品質に大きく影響する様な瑕疵は無く

経年劣化が少なく、綺麗な部類と思われます。

カビ------------------ 無し

曇り------------------ 無し

バルサム切れ---------無し

絞り羽根の油染み----無し

万一の初期動作不良には返品返金対応させていただきます!!

※商品到着後1週間以内にご連絡ください。

■セット内容

レンズ本体

レンズキャップ

※お届け内容は写真のものが全てです。

【遠方送料について】

※北海道/沖縄/離島の場合、送料が +550円 かかります。

フリマアプリで、システム上別途送料が設定出来ない場合

ご購入後、別途決済いただきますので予めご了承ください。

↓出品商品一覧↓

#カメラのカメ太

★出来る限り安心してお使いいただけるよう

ご購入後にもし壊れてしまっても最大50%で買い取ります!

当然壊れていなければもちろん高値で買い取ります!

★日本一高額でカメラ買取ります!

大手査定の2-3倍付くこともあります!

いつでもお気軽にご相談ください^^

古物商許可 写真機商 第621110161035号

大阪府公安委員会

シリアル:10868314

管理:7054320230615-0624

#カメラレンズ

#レンズ

#高倍率

#ズームレンズ

#contax

#コンタックス

商品の情報 ブランド コンタックス 商品の状態 未使用に近い

