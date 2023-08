独特な ヨウジヤマモト ダイネーゼ期 ウールギャバロールアップデニムパンツ デニム/ジーンズ

ご覧頂きありがとうございます。

新品 ヒューゴボス ジーンズ スリム デニム ワンウォッシュ W30 Mサイズ



リーバイス 551 zxx



00s W42 ロカウェア ワイド デニム バギーパンツ ブラック 刺繍 極太

ヨウジヤマモトの pour homme の

Levi's 502

ウールギャバロールアップデニムパンツになります。

クージー COOGI バック刺繡ロゴ デニム



60s ヴィンテージ デニムパンツ セーラーパンツ



バギーパンツ W40 LFYT



WAREHOUSE Lot 800 ユーズドウォッシュセルビッチデニム!日本製!



zombie denim

採寸

cune ジーパン 30



a.presse 23SS Washed Denim Pants E



SUGARHILL CLASSIC DENIM PANTS 34

ウエスト

【激レア】00s NEIGHBORHOOD N-HOOD デニム 3108



リーデニムペインターパンツ古着ジーンズw40極太オーバーサイズ濃紺ジーパンメンズ

84cm

ディースクエアード 未使用 ブラックデニム フロントジップ ペイント加工 48



【激色】リーバイス 517 希少 90s 鬼ヒゲ フレア ブーツカット デニム



MASU [23SS] “BAGGY FIT JEANS 44size



polar BigBoy



GR uniforma デニムパンツ ゴーシャラブチンスキー



【早い者勝ち】ネオンサイン neonsign タック デニム 344 サイズ46



リーバイス501XX バレンシア 復刻 濃紺

股上

エヴィス マイティNO.2 2001 MIGHTY EVISU大黒ビッグカモメ



桃太郎ジーンズ インディゴ33サイズ MOMOTARO JEANS 20OZ岡山



stussy WASHED CANVAS BIG OL' JEANS 32

26cm

EVISU エヴィス No.2 デニムパンツ Lot 2001 34×35



リゾルト resolute 710 w34 L34→L30



大人気 EVISUマイティー大黒ビッグサイズ エヴィス デニム ジーパン



キューン 27周年 魔人 HBIUN71 サルエルデニムパンツ 日本製



JASON DENHAM Candiani製 デニム ジーンズ



ladybug リメイク 再構築 デニム ワイドハカマパンツ タイダイ 赤 黒



カルバンクライン Calvin klein イエローデニム 未使用品



00s ディッキーズ ハンドペイント Dickies コットン ワーク デニム



【極美品】Vivienne Westwood MAN サルエルデニムパンツ

股下

【ADRER】ヴィンテージメイクワイドパンツ グレー



【美品】 orSlow オアスロウ デニム TAKUMI PANTS 匠パンツ

60cm

EVISU 2101 W30 Leeタイプ 初期 YAMANE 橙耳 新品未使用



【Levi's】シルバータブ デニムバギーパンツ イタリア製



ディースクエアード DSQUARED2 ジーンズ S



大人気 DIOR デニムパンツ SIZE 26

素材

Vestax 様専用Martin Margielaデニム ジーンズ



Fragment VANQUISH デニムw34



【サイズ2】FUMITO GANRYU 定番サルエルデニム



カセヤマ 鳶 ダルマ a5

ウールギャバ

amiri jeans thrasher 29 AMIRI 黒スキニー アミリ

ナイロン

アナクロノーム デルタ ペインターパンツ

キュプラ

wjk/ストレッチ/ニット/デニム/パンツ/クラッシュ/ジーンズ/L/美品/32



ディースクエアード デニム スター



セール‼️Dsquared2

カラー

ラフシモンズ リングデニム



〈希少〉Levi's リーバイス 501 93 米国製 デニム チェーンステッチ



美品 IRON HEART アイアンハート 黒鎧 ブラックデニム



polar skate co. big boy washed black

渋いネイビー

DSQUARED2 ディースクエアード ダメージ加工ホワイトデニムパンツ



polar skate bigboy コーデュロイ



EVISUジーンズ No'2 32×35



希少‼️ LEVIS リーバイス LVC 501xx USA製 98年製



Levi'sリーバイス 646 70年代 ビンテージ

状態

世界501本限定 Levi’s Vintage Clothing 1963



新品未使用 ディーゼル THOMMER-CB-NE jogg jeans W28



1980’s LEE 200 DENIM PANT W34 L29.5 USED



90s L2 リーバイス バギー デニム Levi's Baggy Denim

数回程の使用はございますがそれから

リーバイス501XXメンズデニム

保管しておりましたのでかなり状態は良いです。

PALACE EVISU DENIM JEAN STONE WASH 34



古着 ニカラグア製 リーバイス 550 太め デニム ジーンズ W40



【美品】シビリア デニム 29インチ ストレッチデニム 濃紺インディゴカラー



DSQUARED2 スキニーデニム ローライズ

ダイネーゼ期のパンツ、そしてウールギャバのデニムパンツはあまり出回りがなくかなり希少ですのでこの機会に是非。又昔撮った画像なので伝わりにくいのですがロールアップ仕様となっておりますので折り曲げるとかなり雰囲気が変わります。

希少 70s USA製 リーバイス 517 ジーンズ デニムパンツ 66 w31



リーバイス501 USA vintage



70s Levi's 646 66前期ベルボトム ヴィンテージ



新品 DIESEL ジョグジーンズ THOMMER-Y-NE Navy W32



リーバイス 505 ブラックデニムパンツ Levi's Black #



JAPAN BLUE JEANS ジャパンブルージーンズ デニムパンツ J105



used 古着 バギーパンツ デニムパンツ ワイド タック ブルー 青 袴



HARE サイドボタンデニムフレアパンツ M



Needles × wrangler Boot Cut Jean デニムパンツ



OLD JOE オールドジョー ウエストオーバーオールズ サイズ32

※私物の物の素人採寸記載となりますので

【 ストリート 】 BLACK EYE PATCH ブラックアイパッチ 刺繍ロゴ

ご了承ください。

りんりんらんらん様専用



リメイク 再構築 ドッキング 絨毯 ラグ 花柄 フレア デニム パンツ 原宿



濃紺ワイドスタッズデニムパンツ



CARL VON LINNE カールフォンリンネ クラシックジーンズ Lサイズ

私物、長年使っていた生活必需品を出品をしております、気になる方はフォローの方よろしくお願い致します。自身が複数回着用しておりますので新品をお求めの方は御遠慮下さい。

No.071【ダブルニー】再構築 リメイク フレア デニム ワイド



【激レア】ヒステリックグラマー クラッシュ加工デニム 転写 スウェットパンツ L



G-STA RAW 96立体デニム!



00's vintage アーカイブ 十字架 フレア グランジ y2k パンク



【新品未使用】シヴィリア(SIVIGLIA) デニム



BONCOURA デニム XX



クシタニEXプローラ



ディーゼル ジョグジーンズ



Kik wear バギーパンツ ワイドデニム 34インチ



新モデル DIESEL ディーゼル ストレッチデニム D-STRUKT W29



リーバイス501 150周年JAPANモデル カタカナ W32



【値下げ・美中古】Levi’s Red “Margielaモデル” イタリア製



LEVI'S リーバイス 90s USA製 リメイクブラックデニム ダメージ加工



極太90s極厚 FAC 豪華刺繍 バギージーンズ RAPB系HIPHOP Y2K



bowwow beams スウェットパンツ



Levis vintage×black eyepatch



REPLAY 8.7oz HYPERFREE hope様専用



ビームス別注、リーバイス501



Sean John ブラック デニム ペインター ワイド バギー



22SS COMOLI コモリ 5P PANTS / デニムパンツ サイズ2



Namacheko - Uschi Denim Trouser ブラック XS



【美品】アナクロノーム デニム パンツ ジーンズ セルビッジ 赤耳 濃紺 262



ヤコブコーエン 34インチ J622 デニム ストレッチテーパード



ジースターロウ シティRオルトネロブラック 30インチ 中古



ドルチェアンドガッバーナ デニム 14GOLD サイズ44



90s デッドストック リーバイス 501 紫 パープル ヴィンテージ メンズ



ドゥルカマラ22AW デニム6ポケットバギーパンツ



COMOLIベルテッドデニム



桃太郎ジーンズ 限定モデル



ミニマル mnml スキニーダメージストレッチデニム



Vivienne Westwood MANヴィヴィアンウエストウッドマンジーンズ



glambデニムパンツ

古着という事をご理解の上ご購入お願いします。

【激レア デッド】リーバイス501 w32 アメリカ製 ブラウン パッチ赤文字

何かあればご質問下さい

【ドラ様専用】loveless ジーンズ ギルド レザージャケット



HYSTERIC GLAMOUR ヒステリックグラマースタッズデニム



新品 CARHARTT B13 カーハート ルーズフィット デニム W33

他にも多数のブランド

新品未使用 ディーゼル DIESEL 2019 D-STRUKT W34 L32

アイテムなどを出品しておりますので

9090 King Logo Vintage Like Denim 【完売品】

宜しければ出品欄をご覧頂けたら幸いです

Nudie Jeans ヌーディージーンズ デニム ジーンズ メンズ



Levi's別注501(R) ORIGINAL BLACK W28L28



NEIGHBORHOOD GLORY.SAVAGE.DP LEVEL4

ヨウジヤマモト・イッセイミヤケ・コム・デ・ギャルソン

K様専用★登坂広臣着★DAMAGE WIDE STRAIGHT DENIM

を主に好んで買っておりますので販売もその傾向があります。毎月随時出品しておりますので宜しければフォローよろしくお願いします。

ディーゼル ダメージ加工 ゴールドボタン デニム ジーンズ 30インチ



KIDILL BOOT CUT DENIM ブラック 44



Levi’s 90s USA製 565 ブラックデニムパンツ ジーンズ 墨黒



DSQUARED2 ブラックデニムパンツ パッチ



‘SPAIN’ Levi's RED 1st comfort jeans立体裁断



m2479【Ksubi・スビ/完売品】スキニーパンツ/ ブラックデニム『31』

ヨウジヤマモト

60S リーバイス501 BIG E

コムデギャルソン

【専用】リメイク ペイント デニム

イッセイミヤケ

【Levi's】90s リーバイス646 フレア ベルボトムデニム

KENZO

DSQUARED2 ダメージ加工 スケーターデニム 42 Skater

y'sformen

【即完売】APE エイプ デニムショーツ 濃紺 ブルー 大猿 ハーフパンツ

Y-3

コモリ ベルテッドデニム ブラックエクリュ サイズ2

ワイスリー

【極美品】Levi’s 550ブラックデニム USA 98年製

ワイズフォーメン

【インテリム】ブラックジーンズ 5

hazama

【送料込み】Arte Antwerp 22AW クローバーデニム

マルタンマルジェラ等お好きな方におススメです。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヨウジヤマモト 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧頂きありがとうございます。ヨウジヤマモトの pour homme のウールギャバロールアップデニムパンツになります。採寸ウエスト84cm股上26cm股下60cm素材ウールギャバナイロンキュプラカラー渋いネイビー状態数回程の使用はございますがそれから保管しておりましたのでかなり状態は良いです。ダイネーゼ期のパンツ、そしてウールギャバのデニムパンツはあまり出回りがなくかなり希少ですのでこの機会に是非。又昔撮った画像なので伝わりにくいのですがロールアップ仕様となっておりますので折り曲げるとかなり雰囲気が変わります。※私物の物の素人採寸記載となりますのでご了承ください。私物、長年使っていた生活必需品を出品をしております、気になる方はフォローの方よろしくお願い致します。自身が複数回着用しておりますので新品をお求めの方は御遠慮下さい。古着という事をご理解の上ご購入お願いします。何かあればご質問下さい他にも多数のブランドアイテムなどを出品しておりますので宜しければ出品欄をご覧頂けたら幸いですヨウジヤマモト・イッセイミヤケ・コム・デ・ギャルソンを主に好んで買っておりますので販売もその傾向があります。毎月随時出品しておりますので宜しければフォローよろしくお願いします。ヨウジヤマモトコムデギャルソンイッセイミヤケKENZOy'sformenY-3ワイスリーワイズフォーメンhazamaマルタンマルジェラ等お好きな方におススメです。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヨウジヤマモト 商品の状態 目立った傷や汚れなし

marni 今シーズン ウォッシュジーンズ サイズ30バーバリー プローサム ☆ デニム パンツ 44 伊製 ジーンズ ストレートVOLTAGE CONTROL FILTER カットオフ デニム90s Levi's 502xx LVC denim