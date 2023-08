★★★★★★★★★★★★★★★

専門店にてクリーニング済みですが

汚れ、黄ばみ、生地の痛み、刺繍のほつれあります。

出品文と写真にて状態ご確認のうえご購入ください。

ドルチェ&ガッバーナの美しく、見事な刺繍が一面に施されたガウンコートです(^^)

メルカリでは他に出品している方がいないので レアだと思います♪

主に内側に汚れが集中しているのと、着用していると刺繍に目がいくので、汚れは分かりにくいかもしれません。

★状態

金具の変色、襟元内側、襟裏、前見頃、袖に汚れあります。

内側上半身、両方の脇下から上と中央裾内側に黄ばみあります。

所々に生地の痛み、刺繍の糸切れ、毛羽立ちあります。

枚数制限がありますので、写真には目立つ部分のみ写しております。

また、丁寧に検品しておりますが、刺繍も多く、素人検品ですので、見逃しがある前提でご購入ください。

★サイズ

身幅 約46cm

肩幅 約39cm

着丈 約93cm

袖丈 約53cm

平置きにて採寸、素人採寸ですので多少の誤差はご容赦下さい

★付属品

本品のみ

#♡CowCow♡衣服小物一覧はこちらです

#No.0

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ドルチェアンドガッバーナ 商品の状態 やや傷や汚れあり

★★★★★★★★★★★★★★★専門店にてクリーニング済みですが汚れ、黄ばみ、生地の痛み、刺繍のほつれあります。出品文と写真にて状態ご確認のうえご購入ください。★★★★★★★★★★★★★★★ドルチェ&ガッバーナの美しく、見事な刺繍が一面に施されたガウンコートです(^^)メルカリでは他に出品している方がいないので レアだと思います♪主に内側に汚れが集中しているのと、着用していると刺繍に目がいくので、汚れは分かりにくいかもしれません。★状態金具の変色、襟元内側、襟裏、前見頃、袖に汚れあります。内側上半身、両方の脇下から上と中央裾内側に黄ばみあります。所々に生地の痛み、刺繍の糸切れ、毛羽立ちあります。枚数制限がありますので、写真には目立つ部分のみ写しております。また、丁寧に検品しておりますが、刺繍も多く、素人検品ですので、見逃しがある前提でご購入ください。★サイズ 身幅 約46cm肩幅 約39cm着丈 約93cm袖丈 約53cm平置きにて採寸、素人採寸ですので多少の誤差はご容赦下さい★付属品本品のみ#♡CowCow♡衣服小物一覧はこちらです#No.0

