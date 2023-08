【本物保証】 フェノメノン Phenomenon dabo デニム　ベスト　フード　kohh ベスト

値下げしました。

まとめて購入大歓迎です。

Phenomenon フェノメノン

デニムベストフード付になります。

裏地付です。

海外での人気も非常に高い

フェノメノンの貴重なアイテムで良い時代を物語るデニムのベストです。

同じ色のデニムで合わせていただくもよし。

スラックスと合わせていただいてもよしです。

是非この機会にご購入ください。

当方で状態のチェックをした上で出品しておりますが、中古、古着に理解の無い方、神経質過ぎる方はご購入をお控えください。

中古品のため傷や汚れありにしております。

NCNRでお願いします。

よろしくお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド フェノメノン 商品の状態 傷や汚れあり

