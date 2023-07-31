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格安 【新品未使用】ホカオネオネ　ボンダイ8 23.0 ワイド　 ブラック　BBLC スニーカー

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商品の情報

商品のサイズ23cm
ブランドホカオネオネ
商品の状態新品、未使用

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----------------------------------------- ご覧いただきありがとうございます喫煙者なし・ペットなしコメントなしの購入も大歓迎です宜しくお願い致します----------------------------------------- ホカオネオネ　ボンダイ8HOKA ONEONE BONDI8新品未使用サイズ : 23.0cmレディースモデル■メーカーカラー:ブラック×ブラック(BBLC)■甲材(アッパー):ポリエステル、熱可塑性ポリウレタン■底材(ソール):合成底■ワイズ:ワイドモデル※箱あり・簡易包装で発送致します#ランニングシューズ　#トレーニング　#厚底

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商品のサイズ23cm
ブランドホカオネオネ
商品の状態新品、未使用

格安 【新品未使用】ホカオネオネ　ボンダイ8 23.0 ワイド　 ブラック　BBLC スニーカー

28分钟前

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