格安 【新品未使用】ホカオネオネ　ボンダイ8 23.0 ワイド　 ブラック　BBLC スニーカー

ご覧いただきありがとうございます

喫煙者なし・ペットなし

コメントなしの購入も大歓迎です

宜しくお願い致します

ホカオネオネ ボンダイ8

HOKA ONEONE BONDI8

新品未使用

サイズ : 23.0cm

レディースモデル

■メーカーカラー:ブラック×ブラック(BBLC)

■甲材(アッパー):ポリエステル、熱可塑性ポリウレタン

■底材(ソール):合成底

■ワイズ:ワイドモデル

※箱あり・簡易包装で発送致します

#ランニングシューズ #トレーニング

#厚底

商品の情報 商品のサイズ 23cm ブランド ホカオネオネ 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ 23cm ブランド ホカオネオネ 商品の状態 新品、未使用

