商品の情報 商品のサイズ M ブランド アンダーカバーイズム 商品の状態 傷や汚れあり

サイズ2着丈66肩幅42身幅52袖丈64希少なarts期のアイテムです。非常に出回りが少なく人気の為価格高騰しています。コンディションですが、前見頃に3mm程の穴、袖先裏地に破れがあります。特に問題く着用していました。全体的に使用感、汚れもありますがまだまだ着用可能です。何かご不明点ありましたらお気軽にご質問ください。

