お気に入り Aeta NY BACKPACK TF M "BLACK" アエタ リュック リュック/バックパック

新品未使用品です。

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1枚の布で成型した、美しい佇まいのバックパック。

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開口部は大きく、荷物の出し入れがしやすく仕上げています。

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ONESIZE/高さ：43cm 横：39cm マチ：16cm

商品の情報 ブランド アエタ 商品の状態 新品、未使用

新品未使用品です。Aeta BACKPACK TF：M - NY01アエタリュックバックパック1枚の布で成型した、美しい佇まいのバックパック。コンパクトなAETAロゴをプラスしたデザイン。幅広のマチ＋アウトポケットを施した、収納力抜群のアイテム。開口部は大きく、荷物の出し入れがしやすく仕上げています。ボディにはタフなコーデュラナイロンを使用。カラー···ブラックサイズONESIZE/高さ：43cm 横：39cm マチ：16cm

商品の情報 ブランド アエタ 商品の状態 新品、未使用

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