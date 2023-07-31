お気に入り Aeta NY BACKPACK TF M "BLACK" アエタ リュック リュック/バックパック

新品未使用品です。
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BACKPACK TF：M - NY01
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1枚の布で成型した、美しい佇まいのバックパック。
DAKINE ダカイン HELI PRO 20 ヘリプロ バックパック リュック
コンパクトなAETAロゴをプラスしたデザイン。
THE NORTH FACE エクストラショットNM72300
幅広のマチ＋アウトポケットを施した、収納力抜群のアイテム。
SOPHNET×GREGORY DAY AND HALF BACK PACK
開口部は大きく、荷物の出し入れがしやすく仕上げています。
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ボディにはタフなコーデュラナイロンを使用。
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ONESIZE/高さ：43cm 横：39cm マチ：16cm
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新品未使用品です。Aeta BACKPACK TF：M - NY01アエタリュックバックパック1枚の布で成型した、美しい佇まいのバックパック。コンパクトなAETAロゴをプラスしたデザイン。幅広のマチ＋アウトポケットを施した、収納力抜群のアイテム。開口部は大きく、荷物の出し入れがしやすく仕上げています。ボディにはタフなコーデュラナイロンを使用。カラー···ブラックサイズONESIZE/高さ：43cm 横：39cm マチ：16cm