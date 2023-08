◆◆※商品の発送について※◆◆

仕事の都合上、発送可能な日に限りがございます。

商品の発送はお支払いから2~3日の間を予定しております。

※即日発送や翌日発送は出来かねます。ご了承下さいませ。

日時指定などがある場合は、事前にご質問欄よりコメントして下さい。

できる限り対応させていただきます。

ご購入頂いた商品は順次、

必ず発送させて頂きますのでご安心下さいませ。

商品の到着に余裕のある方のご参加お待ちしております。

◆◆商品◆◆

ABZORB 搭載 衝撃吸収 オリジナル 復刻 スニーカー シューズ

【付属品:箱、タグ】

1000番台で初めて衝撃吸収性と反発性に優れた

ABZORBを搭載して1994年に登場した「M1600」。

オリジナルの「M1600」は、MADE IN USAモデルとして誕生。

独特な流線型のデザインラインのアッパーに

安定性とクッション性を両立するENCAP構造でABZORBを内蔵し、

着地時の衝撃吸収をサポートするミッドソールを融合。

こちらの「CM1600」は、オリジナルの「M1600」の

デザインとカラーを踏襲したMADE IN ASIAモデル。

シュータンに大きくナンバリングした“1600"の数字をはじめ、

アッパーサイドに刺繍したNロゴや、

ヒールサイドに配した“ABZORB”の文字など、

どこか近未来的なデザインが特徴的な一足。

オススメです。

お探しの方やお好きな方は是非この機会にご検討下さいませ。

◆◆サイズ&カラー◆◆

表記サイズ:26.5cm

カラー:グレー

◆◆商品状態◆◆

新品未使用タグ付き品になります。

個人保管品になりますので、

細かな箱のダメージはご了承くださいませ。

あくまで素人保管になりますので、

気になる点やこだわる点がある場合は、

あらかじめご質問にてご確認下さいませ。

神経質な方のご入札はお控え下さい。

ご理解ある方のご入札宜しくお願い致します。

〔管理:K-10-822_98212_11426(SS)〕

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ニューバランス 商品の状態 新品、未使用

