最新発見 Nike fcrb ジャージ　嵐の相葉くん着用モデル レアル　ブリストル fc ジャージ

ニンテンドーのCMで嵐の相葉くんがイロチで着用していた事でも有名なfcrb とNIKEのコラボジャージ。

グレーと黒のコントラストがとてもかっこよく好評でした。

トレーニングウェアとしても映える年齢問わず着用いただけるかと思います。

愛用していたので多少毛玉はあるかもしれないですが古着としては全然着ていただけます。

サイズMで

着丈67.5-身幅47くらい。その他ラグラン。

写真の通り金具は金地が出てしまっておりますのでご理解を。

嵐ファンなどリセールバリューも狙えるので、探していた方は是非。

+==========================+

●質問される前に

購入の意思がない方、サイズだけ聞きたい、希望額とかけ離れていると思っている方は、お互いの為になりませんのでご質問は御遠慮下さい。

●値下げ交渉について

物によって可能ですが、こちらからは提示致しません。提示額にて承諾した場合は金額もすぐに変更しますので責任のあるご提示をお願いします。

成立したにも関わらず購入頂けない場合は今後一切お取引いたしません。

購入意欲の高い方、速やかに決済できる方のみ交渉ください。

また交渉中に他の方に購入されてもルール上そちらを優先致しますので、なるべく出品額でご検討下さい。

●出品ブランドについて

どれも芸能人が着用したものなどが中心ですが一点物につき売れたら二度と出品はないと思うので、インスピレーションで「欲しい!」と思って時が買いだと思います。

ナンバーナインの初期に始まり、エディスリマン によるディオールオム や サンローラン 、現ディレクターを担当するセリーヌなど主に出品します。

モードではガレスピュー やリックオウエンス、アンドゥムルメステール、ユリウスが多いです。

時々、バルマンや、ジバンシイ、バーバリープローサム、ゴールデングース、ニールバレット のようなインポートを出品しています。

ドメブラでは、ラッドミュージシャン 、セクスプリメ 、supremeがメインとなります。

最近ではamiriや、fear of god、オフホワイト、ヴェトモン、バレンシアガのようなストリートが多いです。

人が欲しがるアイテムが最高の付加価値だと思います。

一期一会の出会い(人/モノ)を大切にしますので良い取引をしましょう!

商品の情報 商品のサイズ M ブランド エフシーレアルブリストル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

