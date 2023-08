#名探偵コナン #名探偵コナン_dvd #名探偵コナン_blu_ray #名探偵コナン_ブルーレイ

ディスク裏の傷は無いと思います。

ミステリカードは書込みあり、一部ミステリーカードの封筒・ポストカードに汚れ(傷)ありです。

カバーやケースに大きな傷や汚れは無いと思います。(少しの傷等はあります)

【少年サンデー特製DVD】

・10年後の異邦人(44分)

・消えたダイヤを追え!コナン・平次VSキッド!(29分)

・阿笠からの挑戦状! 阿笠VSコナン&少年探偵団 (37分)

・女子高生探偵 鈴木園子の事件簿(35分)

・KID in TRAP ISLAND 〔キッド イン トラップ アイランド〕(26分)

・ロンドンからのマル秘指令(28分)

【DVD】

・SECRET FILE Vol.1(75分)

・SECRET FILE Vol.2(65分)

・PART12 vol.8(120分)

・PART16 Vol.3(98分)

・SELECTION CASE01 工藤新一(120分)

・MAGIC FILE(132分)

・MAGIC FILE2(216分)

・MAGIC FILE3(192分)

・MAGIC FILE4(192分)

・MAGIC FILE2011(192分)

・劇場版 名探偵コナン 紺碧の棺 (107分)

・劇場版 名探偵コナン 戦慄の楽譜(本編117分・特典92分)

・劇場版 名探偵コナン 漆黒の追跡者 スペシャルエディション (本編111分・特典44分)

・劇場版 名探偵コナン 天空の難破船 スペシャルエディション (本編102分・特典56分)

【Blu-ray】

・劇場版 名探偵コナン 11人目のストライカー スペシャルエディション(本編110分・特典51分)

・劇場版 名探偵コナン 沈黙の15分 スペシャルエディション(本編109分・特典42分)

・劇場版名探偵コナン 異次元の狙撃手 スペシャルエディション(本編110分・特典53分)

・劇場版 名探偵コナン 絶海の探偵 スペシャルエディション(本編110分・特典59分)

◆中古品ですので少し使用感があります。

ご理解をお願いいたします。

◆他商品も購入の場合、送料をまとめる事が可能かもしれませんので、購入前にコメントにてご相談下さい。

宜しくお願いいたします。m(_ _)m

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

