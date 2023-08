注目ショップ SUVIN AUBERGE 52 フレンチミリタリー 38 オーベルジュ ワークパンツ/カーゴパンツ

メーカー:AUBERGE(オーベルジュ)

モデル :SUVIN 52

カラー :ベージュ

素材 :コットン100%

状態 :試着のみ、タグ付き

定価 :41,800円

サイズ :38

ウエスト77/股上 37/股下75 /裾幅24

※計測誤差はご了承ください。

現在、他にもM47などパンツを出品中です!ご検討ください!

試着のみ、タグ付きですので、安心して育てられます!このサイズの需要が一番多いと思います。レアサイズかつこの状態での入手に関しては、そろそろ次はないかも?というような気もしますので、お見逃しなく!

細部まで拘り抜いたAUBERGEらしい2タックチノM-52

・フレンチミリタリーパンツの中でM-47に並ぶ人気の2タックチノM-52

・ディテールは幻の初期モデルを忠実に再現、ワタリの太さや謎の裾手祭り、ウエスト周りの内側の装飾など、不思議フレンチプロダクトの集大成パンツ

・スヴィンコットン糸を限界まで打ち込んだ米軍ミルスペック規格の高密度生地で製作

コットン100%。経糸緯糸ともにスビンコットンを採用。AUBERGEの誇るスビンウエポンで制作。打ち込んだ双糸の綾織りで表面はなめらかでしっかりとしたテンション。自然な光沢がありに非常に綺麗です。しなやかで足を入れたときに他のM52との違いがすぐに分かります。フレンチミリタリーパンツの中でM-47に並ぶ人気の2タックチノパンツ”M-52”初期型をサンプリング、仕様・ディテールを残しつつも今の雰囲気に落とし込みました。裾のまつり仕様でテープを配置しています。このディテールは初期型のみにあったものです。ミリタリーでありながらメンズスラックスのようなデザイン。またワタリ幅もオリジナル同様たっぷりとワイドなシルエットに上がっています。ウエスト周りの内側の装飾など、不思議フレンチプロダクトの集大成パンツ。ガンガン穿いて経年変化を楽しんでほしい一本です。

コモリ

アナトミカ

シュスー

フランス軍

ビンテージ

ヴィンテージ

ミリタリー

ユーロビンテージ

フレンチヴィンテージ

vintage

french work

M47

anatomica

outil

comoli

le'choppe

euro vintage

sussous

military

ミリタリー

商品の情報 商品のサイズ S ブランド スロウガン 商品の状態 未使用に近い

