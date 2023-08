コメント無しで、即購入OKです☆

【プロフィール必ずお読み下さい】

◆心をこめて迅速で気持ちの良い

お取引を心掛けます

◆他でも出品していますので

先に売れてしまった場合は

出品をいきなり削除します

◆コンビニATM払いの方は必ずお支払い日を

教えて下さいます様お願い致します

お支払い日が過ぎた場合は

キャンセルとさせていただきます

ーーーーー商品説明ーーーーー

◆ ローレンラルフローレンの美シルエットタイトワンピース

■LAUREN

RALPH LAUREN

ローレン (ラルフローレン)

ラルフローレン(株)正規品

■サイズ(0)150/80A

Sサイズ位かと思いますが

Mサイズのトルソーに着用させて撮影してますので

Mサイズでも着用可能です

■ダークグレーに

上品なストライプの模様です

■ウールですので

季節的には秋冬がおすすめです

■着用回数の少ない美品です

■素材

画像をご覧ください

裏地有り

■実寸サイズ

床に平らに置いた状態です

身幅(脇の下の端から端まで)

身幅 約41㎝

着丈 約97㎝

※実寸サイズは、素人採寸ですので

誤差が生じてしまいます、その為

ご参考までに載せております。

必ずタグ表記サイズを基準にご検討下さい

※トルソー(人台)は

標準的なMサイズ9号に着用させています

サイズ感のご参考にしてください

※発送は追跡番号のある発送方法です

中古品&自宅保管品につき

保管時のシワや見落とし等の

ご容赦や完璧を求めない

ご理解ある方のみ

ご購入をお願い致します

◆お値下げ交渉について

手数料、送料を含めて計算し

常識の範囲内での申請をお願い致します

非常識な範囲での申請は

スルーする事もございます

※ 購入時期、購入場所、着用回数などは

記載無ければ覚えてないので お答えできません(◞‸◟)

適当なお返事をしたくないのでご理解頂けたらと思います

お支払い後【翌日〜翌々日】の

発送を出来る限り心がけています

発送は小さく折りたたんでの

梱包となります ご了承下さい

注)商品は、商品名にある物のみで

その他は含まれません

季節感···秋、冬

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ローレンラルフローレン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

