最も優遇の テサン boynextdoor サノク ボネクド ボイネク トレカ K-POP/アジア

ご覧頂きありがとうございます☺︎

新品未使用になりますが、開封済みです

BOYNEXTDOORのサノクトレカ テサンです

即購入可能です!

公式の証明をいただき、韓国から購入したものです

スリーブに入れ、硬質ケースにいれて、水濡れ対策をして発送します

お値下げは当方のタイミングでいたしますのでその際に合わせて購入いただければと思います

ご質問などございましたらお気軽にコメントにお願いいたします☺︎

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

