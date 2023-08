90年代~00年代に集めてたREVENGE OF THE RATスケートTシャツです。フルーツオブザルームタグ。シングルステッチ。1989コピーライトあり。いい感じに掠れた感じになっています。

【美品】シュプリーム ワンポイント刺繍ロゴ定番カラーtシャツ XL 入手困難.



【希少XLサイズ】ニードルス☆パピヨン刺繍ロゴベロアTシャツ ベルベット 蝶.



激レア エルセブン L7 90年代ヴィンテージ Tシャツ ロゴ フォト



CHALLENGER FTC コラボtシャツ

【状態】

バレンシアガ BALENCIAGA 半袖Tシャツ ブラック L

古着特有のかすれ、色褪せになっております。画像7枚目、左後ろ裾ピンホールあり(サイズ感は1円玉で参考にしてください)

シュプリーム マイルス デイビス Kind Of Blue Tee 青L BOX

古着感が好きな方にオススメ。

ヒステリック オリジナルフェイク KAWS 限定Tシャツ



最終価格 Tシャツ パレススケートボードズ AMG



MONCLER GENIUS FRGMT HIROSHI FUJIWARA M

【サイズ】

チャンピオン T1011 Tシャツ 7枚セット はなはな様

表記 M

【即完売モデル】ブラックアイパッチ☆超希少カラー 入手困難 希少 Tシャツ



最終価格 stussy メンズ XL メッシュ フットボール ジャージ

実寸

フブ アメフト ゲームシャツ フットボールシャツ ユニフォーム Tシャツ



2000s PRADA SPORT archive t-shirt

着丈73

Supreme UNDERCOVER Bear Tシャツ

肩幅42.5

90sUSA製 MIGHTY MOUSE マイティーマウス Tシャツ

身幅45.5

WTAPS PYK. DESIGN SS 01 / TEE. COTTON

腕付根23

新品/FENDI/VERSACE/Fendace/フェンダーチェTシャツ

腕丈20

80s Gaye Bykers on Acid バンドTシャツ UKロック

腕裾19

新品MARNI マルニ 半袖 Tシャツ ホワイト サイズS



【即完売品】ワイスリー ワンポイント刺繍ロゴ 定番カラー 入手困難 人気Lサイズ

素人採寸、素人チェックの為多少の誤差、小さい汚れ、ピンホールは見逃してしまう場合もありますご了承ください。

Supreme Small Box Logo 2022A/W S black



Trainspotting トレインスポッティング 映画 ムービー Tシャツ M



シュプリーム Supreme トップス Tシャツ M ロゴ 炎

#TONYHAWK #トニーホーク #POWELLPERALTA #パウエル #ゾーラック #ヴィンテージ #シングルステッチ #古着 #マジカルモッシュミスフィッツ #ホラー #サイコビリー

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 やや傷や汚れあり

90年代~00年代に集めてたREVENGE OF THE RATスケートTシャツです。フルーツオブザルームタグ。シングルステッチ。1989コピーライトあり。いい感じに掠れた感じになっています。【状態】古着特有のかすれ、色褪せになっております。画像7枚目、左後ろ裾ピンホールあり(サイズ感は1円玉で参考にしてください)古着感が好きな方にオススメ。【サイズ】表記 M実寸 着丈73肩幅42.5身幅45.5腕付根23腕丈20腕裾19素人採寸、素人チェックの為多少の誤差、小さい汚れ、ピンホールは見逃してしまう場合もありますご了承ください。#TONYHAWK #トニーホーク #POWELLPERALTA #パウエル #ゾーラック #ヴィンテージ #シングルステッチ #古着 #マジカルモッシュミスフィッツ #ホラー #サイコビリー

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 やや傷や汚れあり

ドルチェ&ガッバーナD&GタンクトップB'z 稲葉さん 着用 neighborhood バンダナ シャツ 稲葉浩志KEIKO SOOTOME T-SHIRT #7ブラックアイパッチ ワコマリア コラボTシャツ90s morrissy print t-shirtsupreme シュプリーム TシャツGGシェリーラインビンテージTシャツ