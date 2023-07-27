希少 黒入荷！ 新品未開封【初回生産限定盤】名探偵コナン サウンドトラック BOX アニメ

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1997年4月19日に公開された劇場版第一作「時計じかけの摩天楼」から第十作「探偵たちの鎮魂歌」までの初期オリジナル・サウンドトラック10作品を初のリマスターBOX（SHM-CD＆紙ジャケ仕様）として完全復刻！

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■収録内容

お菓子CD「なつかしのヒーロー＆ヒロインヒット曲集」抽プレ特製アルバム付

Disc1 名探偵コナン「時計じかけの摩天楼」オリジナル・サウンドトラック POCX-1072 (1997.04.19公開)

ベルサイユのばら 音楽集[完全版] 初回限定盤スリーブケース付

Disc2 名探偵コナン「14番目の標的」オリジナル・サウンドトラック POCX-1096 (1998.04.18公開)

鬼滅の刃 公式WEBラジオ 鬼滅ラヂヲ 鬼滅ラジオ CD 一〜四セット

Disc3 名探偵コナン「世紀末の魔術師」オリジナル・サウンドトラック POCX-1117 (1999.04.17公開)

飴ちゃん様専用

Disc4 名探偵コナン「瞳の中の暗殺者」オリジナル・サウンドトラック POCX-2006 (2000.04.22公開)

レミニセンス CD 全10種 新品

Disc5 名探偵コナン「天国へのカウントダウン」オリジナル・サウンドトラック UPCH-1057 (2001.04.21公開)

星のカービィ～夢の泉の物語

Disc6 名探偵コナン「ベイカー街の亡霊」オリジナル・サウンドトラック UPCH-1150 (2002.04.20公開)

「Dororonえん魔くん メ～ラめら」昭和ヒットスタジオ レンタル落ち

Disc7 名探偵コナン「迷宮の十字路」 オリジナル・サウンドトラック UPCH-1239 (2003.04.19公開)

ラジオCD「鉄華団放送局」Vol.1 〜 11 全巻＋ギャラルホルン放送局 他

Disc8 名探偵コナン「銀翼の奇術師」 オリジナル・サウンドトラック UPCH-1336 (2004.04.17公開)

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Disc9 名探偵コナン「水平線上の陰謀」 オリジナル・サウンドトラック UPCH-1397 (2005.04.09公開)

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Disc10 名探偵コナン「探偵たちの鎮魂歌」 オリジナル・サウンドトラック UPCH-1485 (2006.04.15公開)

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緋色の弾丸

MONSTER オリジナルサウンドトラック1.2 蓜島邦明 モンスター サントラ

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A☆ 宝塚歌劇雪組公演・実況 三井住友VISAカードミュージカル「ファントム」

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商品の情報 商品の状態 新品、未使用

◎新品未開封。プチプチで保護して発送させて頂きます。【定価：22,000円】名探偵コナン」オリジナル・サウンドトラック 1997-2006 BOX★初回生産限定盤・SHM-CD10枚（BOX仕様）／紙ジャケット／コナンヒストリーBOOK1997年4月19日に公開された劇場版第一作「時計じかけの摩天楼」から第十作「探偵たちの鎮魂歌」までの初期オリジナル・サウンドトラック10作品を初のリマスターBOX（SHM-CD＆紙ジャケ仕様）として完全復刻！■収録内容Disc1 名探偵コナン「時計じかけの摩天楼」オリジナル・サウンドトラック POCX-1072 (1997.04.19公開)Disc2 名探偵コナン「14番目の標的」オリジナル・サウンドトラック POCX-1096 (1998.04.18公開)Disc3 名探偵コナン「世紀末の魔術師」オリジナル・サウンドトラック POCX-1117 (1999.04.17公開)Disc4 名探偵コナン「瞳の中の暗殺者」オリジナル・サウンドトラック POCX-2006 (2000.04.22公開)Disc5 名探偵コナン「天国へのカウントダウン」オリジナル・サウンドトラック UPCH-1057 (2001.04.21公開)Disc6 名探偵コナン「ベイカー街の亡霊」オリジナル・サウンドトラック UPCH-1150 (2002.04.20公開)Disc7 名探偵コナン「迷宮の十字路」 オリジナル・サウンドトラック UPCH-1239 (2003.04.19公開)Disc8 名探偵コナン「銀翼の奇術師」 オリジナル・サウンドトラック UPCH-1336 (2004.04.17公開)Disc9 名探偵コナン「水平線上の陰謀」 オリジナル・サウンドトラック UPCH-1397 (2005.04.09公開)Disc10 名探偵コナン「探偵たちの鎮魂歌」 オリジナル・サウンドトラック UPCH-1485 (2006.04.15公開)#安室透松田陣平赤井秀一灰原哀ジンキッド黒鉄の魚影 サブマリンハロウィンの花嫁緋色の弾丸紺青の拳ゼロの執行人警察学校ちぢませ隊寝そべり映画全巻

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

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