ご覧いただきありがとうございます。

ブルーベル50’sチノパン

トラブル防止の為、ご購入前に必ずプロフィールのご一読をお願い致します。

U.S ARMY チノパン



ランバンコレクション シアサッカーパンツ



新品 INCOTEX チノパン 1ST603 美脚スリムパンツ 茶色 W34

◆ブランド名・・・PT TORINO「ピーティートリノ)

AURALEE CHINO BELTED PANTS



【即購入可能!】フランス軍 M52 パンツ サイズ34

◆サイズ・・・36

H BEAUTY&YOUTH BALOON 2P PANTS



タグ付き未使用 ダブルタップス チノパン 221BRDT-PTM05 ベージュL

ウエスト45

アプレッセ A.PRESSE ヴィンテージ US ARMY チノ トラウザーズ

股上25

◆ルイヴィトンVUITTON 【定価13万円程】スラックス(パンツ)XXL◆

丈99

A.PRESSE Chino Trousers



ウノピュウロングパンツ

平置き素人採寸です。多少の誤差はご了承ください。

状態良❗️米軍❗️40s US ARMY チノトラウザー アメリカ軍 USA



cootie クーティ テーパードイージーパンツ キャプテンズヘルム wtaps

◆状態・・・使用感少なく美品です。

WAIPER セット販売 復刻 レプリカ M52 M47 フランス軍



STUDIO NICHOLSON パンツ

※自宅保管していた素人管理のものとなります。

ヤコブコーエン J620 W81cm ストレートパンツ ホワイト イタリア製

細かな傷や汚れ等見逃しがある場合もありますので、ご理解の上ご購入お願いいたします。

GRAMICCI SOLOTEXドライタッチギャバパンツ



supreme Gonz Poems Chino Pant 30 新品未使用



FARAH WAKE SAPPORO EASY PANTS W34 L30



STUDIO NICHOLSON BILL ピーチドコットン テーパードパンツ

コメントなし即購入OKです!

フレンチヴィンテージ★M-52★Made in France



【未使用品】70s Wrangler ラングラー bell bottom

気になる点などありましたら、お気軽にコメント欄からお問い合わせください(^.^)

NEAT CHINO 22S/S BLACK 44



新品 ASPESI テーパードパンツ スラックス ダークネイビー 44 S



STUDIO NICHOLSON ボリュームパンツ XS

※発送は1〜3日以内を心がけておりますが、小さな子供がおりますので、お時間いただく場合もあります。

キムタク着 WIND AND SEA × MLB ウィンダンシースラックスパンツ

お急ぎの方はご購入の前にコメントいただければと思います。

DEADSTOCK 50’s ヴィンテージ オシュコシュ ワークトラウザーパンツ



EXPLORER EASY PANTS COTTON COMPACT CORD

※発送はコンパクトに圧縮して発送させて頂きます。

PT TORINO ピーティートリノ デニム ベージュ チノパン ミリタリー

畳じわ等気になる方はご購入をお控え下さい。

G-STAR RAW BRONSON SLIM CHINO



バズリクソンズ チノパン大戦モデル W30L33

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

sage nation BOX PLEATS TROUSERS



キムタク着supreme Work Pant Polka Dot 30美品

レディース、メンズ、トップス、Tシャツ、カットソー、カーディガン、スカート、ワンピース、ジャケット、シャツ、ダウン、アウター、ブルゾン、デニム、パンツ、バッグ、アクセサリー、靴、サンダル、パンプスなどいろいろ出品しておりますので、気になるところがありましたらお気軽にお問い合わせください(^.^)

専用 1950sUS.NAVY Nー3 ヘリンボーンパンツ w40L32



ミントコンディションm-52 m52 チノパン フランス軍 16 実物 60's



ラルフのフィールドチノ。逸品。

#no.599

Supreme Work Pant Khaki Monogram 30

#AFD109

willy chavarria VISALIA CHINOS -PLEATED



HOUDINI フーディニ アクションツイルパンツ Mサイズ

カラー···ベージュ

実物 フランス軍 M52 チノパン 後期型

パンツ丈···フルレングス

ブルーベル50’sチノパン

柄・デザイン···無地

U.S ARMY チノパン

素材···コットン

ランバンコレクション シアサッカーパンツ

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧いただきありがとうございます。トラブル防止の為、ご購入前に必ずプロフィールのご一読をお願い致します。◆ブランド名・・・PT TORINO「ピーティートリノ)◆サイズ・・・36ウエスト45股上25丈99平置き素人採寸です。多少の誤差はご了承ください。◆状態・・・使用感少なく美品です。※自宅保管していた素人管理のものとなります。細かな傷や汚れ等見逃しがある場合もありますので、ご理解の上ご購入お願いいたします。コメントなし即購入OKです!気になる点などありましたら、お気軽にコメント欄からお問い合わせください(^.^)※発送は1〜3日以内を心がけておりますが、小さな子供がおりますので、お時間いただく場合もあります。お急ぎの方はご購入の前にコメントいただければと思います。※発送はコンパクトに圧縮して発送させて頂きます。畳じわ等気になる方はご購入をお控え下さい。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・レディース、メンズ、トップス、Tシャツ、カットソー、カーディガン、スカート、ワンピース、ジャケット、シャツ、ダウン、アウター、ブルゾン、デニム、パンツ、バッグ、アクセサリー、靴、サンダル、パンプスなどいろいろ出品しておりますので、気になるところがありましたらお気軽にお問い合わせください(^.^)#no.599#AFD109カラー···ベージュパンツ丈···フルレングス柄・デザイン···無地素材···コットン季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

新品 INCOTEX チノパン 1ST603 美脚スリムパンツ 茶色 W34AURALEE CHINO BELTED PANTS【即購入可能!】フランス軍 M52 パンツ サイズ34H BEAUTY&YOUTH BALOON 2P PANTSタグ付き未使用 ダブルタップス チノパン 221BRDT-PTM05 ベージュLアプレッセ A.PRESSE ヴィンテージ US ARMY チノ トラウザーズ◆ルイヴィトンVUITTON 【定価13万円程】スラックス(パンツ)XXL◆A.PRESSE Chino Trousersウノピュウロングパンツ