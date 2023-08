Nike Air Jordan 1 Mid SE Coconut Milk

※ 以下の注意点を必ず一読お願い致します。

【注意事項等】

※購入を検討しているお客様にご迷惑が掛からないよう値下げ依頼等のコメントに対してこちらからの返答にご満足頂けない場合でも無視せず必ず返答お願い致します。

※付属品等は届いた状態で発送致しますのでご安心下さい。

※ 感染予防対策、また神経質な方に対して商品を安心して購入してもらえるよう撮影時は使い捨て手袋を使用しております。

※極稀に初期段階にて靴箱のヘコみ、包装紙の破れ、製造時での接着剤のはみ出し等がございますが使用に問題がないことからメーカーでの検品をクリアしておりますのでご理解の程宜しくお願いします。

※靴箱も商品の一部と認識しております。靴箱に緩衝材(プチプチ)を巻いたうえで段ボールに入れて丁寧に発送致します。

※すり替え対策により返品は対応できませんので、必ず商品情報、写真画像をご確認していただき、ご理解の上ご購入下さい。

また、掲載画像以外の画像を希望の場合は撮影致しますのでコメント欄より気兼ねなくご連絡下さい。

※こちらの商品、他のフリマサイトでも出品しており、検討中のお客様には大変申し訳ございませんが、他で購入があった際は予告なくページを削除致しますので何卒ご理解の程宜しくお願いします。

こちらを重複当選により出品致します。

#新品

#未使用

#mid

#ミッド

#ウィメンズ

#希少サイズ

#パンダ

#ダンク

#ダンクロー

#ダンクハイ

#エアージョーダン

#ナイキ

#シュプリーム

#KAWS

#アンブッシュ

#AMBUSH

#union

#ユニオン

#AJ1

#ジョーダン

#完売品

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

