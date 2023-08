【正規品直輸入】 専用　ワールドコレクタブルフィギュア 大海賊百景 01〜60フルコンプセット コミック/アニメ

ONE PIECE

ワールドコレクタブルフィギュア

WT100記念

尾田栄一郎描き下ろし

大海賊百景 01〜60フルコンプセット

12体毎にクリアケースに入れてあります

ワンピース ワーコレ ワノ国vol.6

◆すべて未開封品なので初期不良等はメーカーにお問い合わせ下さい。

◆アミューズメント景品ですので箱のキズ、ヘコミ等ご理解下さい。

◆バラ売り不可

大海賊百景1

01サンジ

02ロロノア・ゾロ

03ナミ

04トニートニー・チョッパー

05ブルック

06ジンベエ

大海賊百景2

07モンキー・D・ルフィ

08ウソップ

09ニコ・ロビン

10フランキー

11トラファルガー・ロー

12ユースタス・キッド

大海賊百景3

13ポートガス・D・エース

14マルコ

15イゾウ

16バーソロミュー・くま

17ジュラキュール・ミホーク

18クザン

大海賊百景4

19サボ

20ドンキホーテ・ドフラミンゴ

21ウルージ

22コビー

23スモーカー

24たしぎ

大海賊百景5

25シャンクス

26バギー

27ボン・クレー

28ボア・ハンコック

29スクラッチメン・アプー

30X・ドレーク

大海賊百景6

31クロコダイル

32ネフェルタリ・ビビ&カルー

33エネル

34ロブ・ルッチ

35ゲッコー・モリア

36ペローナ

大海賊百景7

37マーシャル・D・ティーチ

38ドンキホーテ・ロシナンテ

39バルトロメオ

40しらほし

41キャロット

42シルバーズ・レイリー

大海賊百景8

43ヤマト

44カイドウ

45菊之丞

46小紫

47ジュエリー・ボニー

48キラー

大海賊百景9

49シャーロット・リンリン

50シャーロット・カタクリ

51シャーロット・プリン

52ヴィンスモーク・レイジュ

53カポネ・ベッジ

54バジル・ホーキンス

大海賊百景10

55ゴール・D・ロジャー

56エドワード・ニューゲート

57モンキー・D・ガープ

58光月おでん

59ウープ・スラップ

60ゴーイング・メリー号

人気タイトル···ワンピース(ONE PIECE)

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

