-Name-

-Material-

cotton

-Condition-

Cランク

S デッドストック

A 新品同様

B 使用感はあるが良好な状態。

C 着用に問題はないが多少のダメージや汚れが見られる状態。

D 大きなダメージやシミがある状態。

※当社基準となります。

-Size-

サイズL : 着丈 63cm / 身幅 53cm / 肩幅 47cm / 袖丈 17cm

-Comment-

映画バットマンのヴィンテージTシャツになります。90年代に製造されたヴィンテージTシャツです。絵のタッチなど雰囲気が漂うアイテムです。

※コピーライト入りの正規品となります。

品番 -2462-

※VINTAGE、USEDの商品は返品交換は出来ませんのでご注意下さい。

また写真では確認しにくい古着特有のダメージや汚れがある場合もあります。極力写真で確認出来る様にしていますが、写真にはうつらない部分に関しては風合いとして捉えていただきますようお願い申し上げます。何か気になる事がありましたら購入前にお問い合わせください。

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 やや傷や汚れあり

