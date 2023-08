ファッションなデザイン ニューバランス990v5 グレー　27.0cm スニーカー

2022年8月に店頭で購入しました。

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ニューバランス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

2022年8月に店頭で購入しました。⚫︎サイズ 27.0.cm⚫︎状態主観ではございますが状態は良いです。4,5回しかはいていません。シューツリーをいれて保管していました。画像でご確認のうえ、ご要望がございましたら画像を追加いたします。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。⚫︎その他画像のシューツリーは付属しません。配送は画像の箱を緩衝材で包装して発送します。メインカラー···グレー人気モデル···new balance 990

