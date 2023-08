FUMIKA_UCHIDA

購入してから

10回ほどの着用です。

多少の毛羽立ち、毛玉、スレなどはございます。

ハイウエストでシルエット抜群のパンツです。

毛63%

レーヨン37%

サイズ36

色…ボルドー BORDEAUX

定価…63,000+tax

中古品とご理解いただける方、素材の特性をご理解いただける方の

ご購入をお願い致します。

pelleq

#fumika_uchida

#charrita

#pelleq

#archi

#jonnlynx

#pheeny

#unused

#junmikami

#TAN

#isabelmarant

#nowos

#maisonmargiela

#mm6

#TOGA

#acnestudios

#rokubeautyandyouth

#6beautyandyouth

#marni

#celine

#cristaseya

#mamekurogouchi

#ronherman

商品の情報 商品のサイズ M ブランド フミカウチダ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ M ブランド フミカウチダ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

