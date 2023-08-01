【2022 新作】 ハイセンス 2020年製 簡易乾燥機能付全自動洗濯機 HW-T45C 4.5kg 洗濯機

●●神奈川県の東部（右半分くらいのエリア）又は

【値下げ】ヤマダ電機 洗濯機 YWM-T45G1【2019年製】一人暮らし

東京都内の一部の方のみご購入いただける限定の商品となります！《お家まで直接配送致します》

2020年製 ハイセンス 簡易乾燥機能付全自動洗濯機 4.5kg HW-T45C

※その他地域はコメントにてご相談くださいませ！

HITACHI洗濯機✨7キロ2020年❗



[早い者勝ち‼️]全自動電気洗濯機 たのメル便

ハイセンス 全自動 洗濯機 4.5kg HW-T45C 本体幅50cm 最短10分洗濯 単身赴任 一人暮らし等

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1人暮らしで限られたスペースでの使用にも適したスリムな幅50cmの全自動洗濯機（4.5kg）。最短10分で洗濯が可能。

③名古屋市等送料無料★東芝 洗濯機 AW-45M5 4.5㎏ 2018年製

「洗い」「すすぎ」「脱水」や「風乾燥」を個別に選び、服の素材に合わせたコースを自分で設定できる。

送料設置無料‼️TOSHIBA AW-5G8(W) 洗濯機 2020年製

予約時間になると洗剤を「泡状」にして投入し、衣類にやさしく素早く浸透させる「洗剤ポケット」を搭載。「糸くずフィルター」を備え、手入れが楽。

【値下げ】シャープ 全自動洗濯機7kg 送料込み

洗濯機スタイル：簡易乾燥機能付洗濯機 開閉タイプ：上開き 洗濯容量：4.5kg

‼️送料設置無料‼️ 165番 東芝✨電気洗濯機✨AW-704‼️



6/14まで出品HITACHI BD-SG100FL ビッグドラム式洗濯機

洗濯機スタイル

パナソニック 7.0kg洗濯機 送風乾燥 つけおき 香りしっかり洗い

簡易乾燥機能付洗濯機

Panasonic ドラム式洗濯機 NA-VX7200L-W

開閉タイプ上開き

‼️送料設置無料‼️ 2792番 シャープ✨電気洗濯機✨ES-GE70N-A‼️

縦型（撹拌式）

おしゃれ レトロデザイン 7Kg全自動洗濯機 e angle 洗剤自動投入

○

19年7Kgパナソニック洗濯機 2306211719

洗濯容量

トモキ様・専用

4.5 kg

ほぼ未使用 TOSHIBA 2022年製 4.5kg 1人暮用洗濯機 風乾燥機能

標準使用水量(洗濯時)93 L

HD71-W/S ドラム式洗濯機 アイリスオーヤマ

洗濯時消費電力(50/60Hz)345/390 W

【2022年12月購入】AQUA 洗濯機

洗濯時消費電力量(50/60Hz)98/98 Wh

【送料込❗️】日立ビートウォッシュ BW-V80E-N 2020年式 8.0kg

騒音レベル(洗濯時/脱水時/乾燥時)41/47/- dB

パナソニック NA-FA70H1 全自動洗濯機 7kg 自動槽洗浄 ブルー

標準コース目安時間(洗濯時/洗濯乾燥時)35/- 分

★3ヶ月保証付き★洗濯機★2019年★SHARP★ES-GV8D-S★S-563

機能

パナソニック ドラム式洗濯乾燥機

予約タイマー○

【2022年製】Haier アーバンカフェ

カビ取り機能 ○

HITACHI 洗濯機 NW-Z70E7 7kg

サイズ・質量

Panasonic NA-FA120V5-W WHITE 12kg

本体幅50 cm

【美品動作問題なし】ドラム式日立ビックドラム BD-S8700L

幅x高さx奥行き幅(排水ホースを含む)540(ボディ幅：500)×高さ940×奥行540

2021年製全自動電気洗濯機(8kg)AQUA AQW-GV80J

ボディ幅は手掛けを含む、高さは給水ホース取付部を含む mm

ET2850番⭐️ AQUA 電気洗濯機⭐️2018年式

防水パンサイズ(内寸奥行)500 mm

日立 BD-SX110CL ドラム式 洗濯機 左開き 2019年製

質量28 kg

地域限定送料無料 ☆超美品日立ドラム式洗濯機 2019年製☆BD-SG100EL



ET172番⭐️ SHARP電気洗濯機⭐️

■ 動作確認済み

♦️EJ2204番Haier全自動電気洗濯機 【2015年製 】



s.Italy様専用洗濯機 乾燥機 ZABOON ザブーン aw-10vh1

使用に伴う傷や汚れ、ヘコミ等はありますがまだまだ使用可能です！

【限定1台】Panasonic NP-TCR4 2019年製 食器洗い機

中古品をご理解の上ご検討下さいませ！

♦️EJ2397番SHARP 全自動電気洗濯機 【2014年製 】



‼️送料設置無料‼️2777番 Hisense✨電気洗濯機✨HW-T55A‼️

撮影の為、外の人工芝の上で撮影してますが室内利用・室内保管のものとなります。

【未開封】アイリスオーヤマ全自動洗濯機IRIS IAW-T451 WHITE

写真に写っているものが全てです。

即日発送★3boysママ★プロフ必読 様専用 E35 ドラム式



2018★美品 中古★Haier 4.5kg 洗濯機【JW-C45A】H370

多数出品してますので、是非ご覧ください

洗濯乾燥機 Panasonic NA-FW100K7-W

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【2017年製】全自動洗濯機 縦型洗濯機 ES-GV8B



パナソニック ドラム式洗濯乾燥機 NA-VX8800L 洗剤自動投入 温水

《 即購入OKです 》

高性能SHARP風乾燥付きおしゃれデザイン洗濯機！愛知県江南市発



30日迄！18年製★Hisense 4.5kg 洗濯機【HW-T45C】J137

◆現在お使いの家電の処分など◆

ET2155番⭐️ハイアール電気洗濯機⭐️

入れ替えに伴い邪魔になってしまう冷蔵庫(他 エアコンや洗濯機などの家電類)の回収なども行っております。

洗濯機/乾燥機

無料引取、有料引取、買取の3段階で配送の際に査定させていただき回収いたします。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

●●神奈川県の東部（右半分くらいのエリア）又は東京都内の一部の方のみご購入いただける限定の商品となります！《お家まで直接配送致します》※その他地域はコメントにてご相談くださいませ！ハイセンス 全自動 洗濯機 4.5kg HW-T45C 本体幅50cm 最短10分洗濯 単身赴任 一人暮らし等1人暮らしで限られたスペースでの使用にも適したスリムな幅50cmの全自動洗濯機（4.5kg）。最短10分で洗濯が可能。「洗い」「すすぎ」「脱水」や「風乾燥」を個別に選び、服の素材に合わせたコースを自分で設定できる。予約時間になると洗剤を「泡状」にして投入し、衣類にやさしく素早く浸透させる「洗剤ポケット」を搭載。「糸くずフィルター」を備え、手入れが楽。洗濯機スタイル：簡易乾燥機能付洗濯機 開閉タイプ：上開き 洗濯容量：4.5kg洗濯機スタイル 簡易乾燥機能付洗濯機開閉タイプ上開き縦型（撹拌式） ○洗濯容量 4.5 kg標準使用水量(洗濯時)93 L洗濯時消費電力(50/60Hz)345/390 W洗濯時消費電力量(50/60Hz)98/98 Wh騒音レベル(洗濯時/脱水時/乾燥時)41/47/- dB標準コース目安時間(洗濯時/洗濯乾燥時)35/- 分機能予約タイマー○カビ取り機能 ○サイズ・質量本体幅50 cm幅x高さx奥行き幅(排水ホースを含む)540(ボディ幅：500)×高さ940×奥行540ボディ幅は手掛けを含む、高さは給水ホース取付部を含む mm防水パンサイズ(内寸奥行)500 mm質量28 kg■ 動作確認済み使用に伴う傷や汚れ、ヘコミ等はありますがまだまだ使用可能です！中古品をご理解の上ご検討下さいませ！撮影の為、外の人工芝の上で撮影してますが室内利用・室内保管のものとなります。写真に写っているものが全てです。多数出品してますので、是非ご覧ください → #hiro_ko23の家電《 即購入OKです 》◆現在お使いの家電の処分など◆入れ替えに伴い邪魔になってしまう冷蔵庫(他 エアコンや洗濯機などの家電類)の回収なども行っております。無料引取、有料引取、買取の3段階で配送の際に査定させていただき回収いたします。

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178取付無料！大人気SHARP高性能風乾燥付き！おしゃれモカベージュ洗濯機！Hisenseパナソニック ドラム式洗濯乾燥機 2019年 NA-VX3900L 10k64Z ニトリ 最新20年製 洗濯機 6キロ 美品 一人暮らし 単身向けドラム式洗濯機7.5kg HD71-W／ホワイト／シルバー東芝2017年製4.5㎏全自動洗濯機 美品 送料無料SHARP ES-GX9A-T プラズマクラスター 洗濯乾燥機 9.0kgハイアール ２０１９年式 4.5kg名古屋市内送料無料 TOSHIBA AW-6G9 2021年製SHARP2019年プラズマクラスター搭載11㎏縦型洗濯乾燥機 超美品 送料無料