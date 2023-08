当方初めての出品となります

☆ポケカ☆

何卒、不出来な事がございましたらご容赦お願いいたします

▪️商品概要と出品となった経緯▪️

ポケモンカード収集、コレクションすることを引退しようと決意しましたので、まとめて買い取って頂ける方を探しております

※※151.スペースジャグラー、VMAXクライマックスは購入後

未開封品シュリンク付きです。

その他のBOXについては、開封後SR等の当たりカードのみをスリーブに入れて保管しており、その他ARカード、RRRカード含むノーマルカードを戻しておりますが、スリーブ等には入っていないため、プレイ用でお考えください。

※※※おまけについて、相場の安いカードを無料扱いで追加しております

▪️内容品~価格設定の高い順に記載~▪️

① Amazonにて購入後、新品未開封の25th ANNIVERSARY GOLDEN BOX

②ピカチュウ スカーレット バイオレット プロモ PSA10 4枚 連番セット

③スズナ、グルーシャふりそで、カミツレのきらめきなどのSR、SAR(状態全て美品)

④おまけ イーブイ コレクションファイル

イーブイ プロモ x1

ナンジャモ デッキケース、カードスリーブ、エネルギーSRなど

SR.SAR品の詳細

ふりそで SR

スズナ SR

ルギア VSTAR UR

グルーシャ SAR

グルーシャ SR

カミツレのきらめき SR

リザードン VSTAR SAR

ヒスイゾロアーク SAR ×2

セレナ HR

スズナ HR

ヒスイの仲間たち SR

オリジンディアルガ UR

ふしぎなあめ UR

テールナー CHR ×2

イーユイ ex SAR

フシギバナ ex SR

ヒスイウィンディV SR

マスカーニャex SR

その他約SR 15枚

▪️発送について▪️

送料は当方が負担致します

らくらくメルカリ便にて発送します

ご成約頂いてから2日以内の発送をお約束します

タイミングが良ければ当日の発送も可能です

▪️キャンセルや返品等について▪️

お品物の発送を行ってからのキャンセルはお受けできません。

ノークレームノーリターンでお願いいたします

★★値下げ交渉はお受け可能ですが、内容品をまとめてご購入可能な方のみと致します

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

