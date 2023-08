◎人気一流メーカー『Titleist』『TaylorMade』他ゴルフクラブ12本と『Titleist』キャディバッグセットです。

◎初~中級者用。買い替えなしでコスパ良し☆

◎クラブもバッグもお掃除済みなので、このままコースでお使い頂けます♪

左利き男性用

シャフトの硬さは【S】比較的力の強い方にお勧めです。

(ドライバーTaylorMade【X】)

【セット内容】

■ドライバー

1番(-度):TaylorMade/BURNER/Flex X

■フェアウェイウッド

3番(15.5度):TaylorMade/R11S

■ユーティリティ

2番(17度):TaylorMade/RESCUE/TP

■アイアン

番手:5.6.7.8.9

Titleist/DCI TOUR BLADE

■ウェッジ

番手:P.S.W

Titleist/DCI TOUR BLADE

■パター

TaylorMade/Spider/MALLET/72/スチールシャフト

■付属品

・キャディバッグ フード付き『Titleist タイトリスト』

カラー:クリームイエロー×ブラック

【ゴルフクラブ詳細】

シャフトはパター以外軽量素材のカーボン製となります。

パターのグリップは少しベタつきが出ていましたのでグリップテープで補填しております。パターに関しましてはグリップ交換せずお好みのグリップテープを巻くと使いやすくなります。(GOSENのグリップテープは滑りにくく握りやすいので手にフィットします)

その他、通常使用に伴うすり傷・当たり傷はございますが、プレーに影響を及ぼす様な大きな傷等はなくグリップもまだまだ使用可能です。

【キャディバッグ詳細】

人気一流メーカー『Titleist』しっかりした造りで高級感溢れるエナメル製バッグです。

傷汚れ使用感等ある中古品ですがまだまだご使用頂けます。

◎これからゴルフを始められる方に丁度良い内容になっております。このままコースでお使い頂く事が出来ます♪

☆他のごるふくらぶ セットはこちら⇒ #xwq1

商品の情報 ブランド タイトリスト 商品の状態 傷や汚れあり

