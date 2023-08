数量は多 yori♥︎ヨリ♥︎ohga♥︎セルフォード♥︎ティアードロングブラウス♥︎ネイビー シャツ/ブラウス(七分/長袖)

yori♥︎ティアードロングブラウス

ブラウスが増えているので出品いたします。

二度着用後、ハウスクリーニングしています。

ウォークインクローゼットにハンガーをして

保管しています

折り畳んで、発送します。

あくまでも中古品、自宅保管、

見落としている

汚れもあるかもしれません。

完璧を求める方はご遠慮ください(ノ_・。)

他にもホワイト、ライトグレー出品しています。

ネイビーは特に自分でも着用迷っておりますので、

お値下げはご遠慮ください。

小さく折り畳んで発送します。

【comment】

肌触りの良いハリ感のあるコットンをベースにした

速乾性とストレッチを兼ねそろえた素材を使用した

ティアードブラウス。コンパクトなネックラインに

華奢なバックリボンを配した女性らしいポイントのある

ネック仕立てにしています。

切替位置からたっぷりとしたギャザーが歩くたびに揺れる生地がとても女性らしく上品なアイテムです。

袖口はゴム入りでたくし上げてフォルムをアレンジでき、スタイリングによって異なるバランスでの着こなしをお楽しみいただけます。

【material】

伸縮性:あり

光沢感:なし

透け感:ホワイトはやや透け

生地の厚さ:やや薄地

裏地:なし

【quality】

表地:ポリエステル65%

綿35%

パイピング:ポリエステル100%

■手洗い可

※タンブラー乾燥はお避けください。

※洗濯により収縮やねじれ、型崩れすることがあるので、形を整えて干してください。

※洗濯で多少縮みます

【size】

F

着丈(センターバック~後裾) 73.8cm

着丈(ネックポイント~前裾) 71cm

身幅 49.8cm

肩幅 34.7cm

袖丈 61cm

袖幅 21cm

袖口幅 11cm

■made in japan

※実際の商品とは素材、仕様、サイズ感等が

若干異なる場合が御座います。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ヨリ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

