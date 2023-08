●定価15,400円

●ネットストア完売品!!

●素材…ポリエステル100%、リブ レーヨン90%ナイロン10%

●サイズ…身幅47cm、着丈49cm

●カラー…ブラック

※大変申し訳ありませんが、お値下げ交渉はお受けしておりません。何卒よろしくお願い申し上げます(>人<;)

【TorrazzoDonna(トラッツォドンナ)】から、ヒラヒラと揺れるドットシフォンがポイントの襟付きトップスをセレクト。襟と裾はニットを使用しているため、キチンと感も兼ね備えた1枚。

花びらの様な表情はとっても可愛いく、1枚で印象的なスタイリングが叶います。コンパクトな丈感が今年らしさを演出。

特徴あるデザインなので、ボトムはシンプルなシルエットや単色デザインでスッキリまとめるのがオススメです。

【TORRAZZO DONNA】トラッツォドンナ

出会えば笑顔になれる、まとえば世界が広がる

- Uplift Collection for your smile -

モード、フェミニン、カジュアル。

型にはまらないジャンルレスをTORRAZZOらしく上品に。

ニットのプロフェッショナルとして、まとう人がより美しくなり、着心地の良さを感じてもらえるよう徹底的にこだわったシルエット。

トレンドをつかみ、気分を高揚させるカラーワーク。

関わるすべての人を大切にした、“ふくづくり”

たくさんの出会いと笑顔を連鎖させ、ファッションだけでは終わらない温もりを世界へ届けたい。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド トラッツォドンナ 商品の状態 新品、未使用

