世界的に有名な off-white airmax97 ナイキ スニーカー スニーカー

・購入先：スニーカーズ

vans ボルト オーセンティック

・品番：AJ4585-101

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3回履きました。

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ソール以外は綺麗です、タグ等全て有り。

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高額商品なのでご不明点はご相談下さい。

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●未使用品 adidas ULTRASTAR XL

#off-white #エアマックス97 #ナイキ

箱付 特別モデル NIKE AIR MAX97 "Vintage Mosaic"

#スニーカー #エアマックス

商品の情報 商品のサイズ 28.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

・購入先：スニーカーズ・品番：AJ4585-1013回履きました。ソール以外は綺麗です、タグ等全て有り。高額商品なのでご不明点はご相談下さい。#off-white #エアマックス97 #ナイキ#スニーカー #エアマックス

商品の情報 商品のサイズ 28.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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