メーカー タイトリスト titleist

製品 TSR2 フェアウェイメタル 5W

ロフト 18°

ヘッドのみ。

付属品 ヘッドカバー、保証書

詳細は写真にてご確認下さい。

あくまで中古品としてご理解の上、ご購入ください。

神経質な方はご遠慮下さい。

NC・NRでお願い致します。

より高く、やさしく、遠くへ

飛距離を伸ばすために重心を低くする。タイトリスト TSR2フェアウェイメタルは、過度なバックスピンが出ず、速いボールスピードと高い打ち出し角が得られるよう、タイトリストのフェアウェイメタル史上最も低い重心位置で設計されました。また、TSR2はオープンホーゼル構造により、多くのプレーヤーがすぐに気に入るパワフルな打音と打感を備えています。

Benefits

高い打ち出し角と安定した弾道

高い許容性

驚異的なスピード

自信をもたらす打音と打感

Features

フェースセンターへの超低重心構造

オープンホーゼル構造

高強度カーペンター・ステンレススチール

SureFit 調整機能

商品の情報 ブランド タイトリスト 商品の状態 やや傷や汚れあり

メーカー タイトリスト titleist 製品 TSR2 フェアウェイメタル 5Wロフト 18°ヘッドのみ。付属品 ヘッドカバー、保証書詳細は写真にてご確認下さい。あくまで中古品としてご理解の上、ご購入ください。神経質な方はご遠慮下さい。NC・NRでお願い致します。より高く、やさしく、遠くへ飛距離を伸ばすために重心を低くする。タイトリスト TSR2フェアウェイメタルは、過度なバックスピンが出ず、速いボールスピードと高い打ち出し角が得られるよう、タイトリストのフェアウェイメタル史上最も低い重心位置で設計されました。また、TSR2はオープンホーゼル構造により、多くのプレーヤーがすぐに気に入るパワフルな打音と打感を備えています。Benefits高い打ち出し角と安定した弾道高い許容性驚異的なスピード自信をもたらす打音と打感Featuresフェースセンターへの超低重心構造オープンホーゼル構造高強度カーペンター・ステンレススチールSureFit 調整機能エアロジェットAEROJETSTEALTH2ステルス2パラダイムPARADYMi230the attas V2LtdxLtdx LSVENTUS TRREDG430G425LSTEPICSIMSIM2TSRTSR2TSR3TSR4SM8VENTUSベンタスspeederⅥⅦスピーダーevolutionspeeder nxtour addiツアーTB ZFdiamanaディアマナPDスピーダー NXTOUR AD UBベンタス ブラックZX5ZX7ZX mk ⅱZX mk 2xxio x eksゼクシオ エックスjpx 923tensei ck pro orangetensei white 1kテンセイ ホワイト 1kROGUE ST MAXROGUE STローグstローグ ST MAX LSローグ ST MAXステルスステルス プラスSTEALTHSTEALTH PLUStitleist callawaypinggarmin R10Approach S62 70RS JUSTpro x3

