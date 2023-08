カラー···ブラック

パンツ丈···フルレングス

柄・デザイン···無地

サイズ 1

着用する機会がありませんので、お譲りします。

完売品です。お探しの方いらっしゃいましたら、是非着てください^_^

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 新品、未使用

