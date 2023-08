コメントなし&即購入OKです♪

◆商品の特徴

ニコンの大人気商品「Nikon L35 AD(通称ピカイチ)」です!

撮影はシャッターを押すだけ☀︎

初心者の方でも簡単に使っていただけます♪

最大IOS1000の希少な商品になります。

当時の開発者の方達がこだわり過ぎてしまったと言われるほど、

コンパクトなのに性能が非常に高いカメラです。

非常に良い写りをしてくれます。

◆外観

傷もほとんどなく、外観は非常に綺麗です。

状態は写真にて必ずご確認ください♪

◆光学

撮影に影響するようなカビやクモリは見受けられません。

とても綺麗な光学です。

◆動作

シャッターやフラッシュ含む各動作確認済みです。

電池を入れれば届いてすぐにご使用いただけます♪

日付も専用の電池を使用いただければ、使用可能です。

◆付属品

写真に写っているものが全てになります。

よくご確認頂き、購入をお願い致します♪

※ 商品到着後、記載内容と相違がございましたら、受け取り評価の前にご連絡ください。

※あくまで中古品です。

一度人の手に渡ったものという事を十分理解した上でご検討ください。

管理番号 #S602

#ニコン

#Nikon

#フィルムカメラ

#フイルムカメラ

#ブラック

商品の情報 ブランド ニコン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

