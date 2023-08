#★★レディーススーツセットアップ一覧はこちら

●ブランド

BURBERRYS

バーバリーズ

●アイテム 情報

セットアップ

ウール

グレー

●サイズ

40 L

実寸サイズ(cm)

肩幅 38.5

身幅 49.5

袖丈 59

着丈 70.5

ウエスト幅 31.5

ヒップ幅 39

スカート丈62cm

平置き採寸です。素人での測定のため多少の誤差はご容赦ください。

●購入先

こちら某大手リサイクルショップで購入した確実正規品になりますのでご安心ください

●状態

目立った傷や汚れはなく比較的綺麗な状態です。

その他状態は写真にてご確認お願い致します。

●発送

匿名発送となっておりますので安心してご購入ください。

●梱包

質の良い商品をできるだけ安く提供させて頂くために簡易梱包、再生袋、段ボールなどで発送させて頂くことをご理解ください。

●フォロー割あり

当アカウントをフォロー後にコメント欄にてお知らせ頂ければ金額に合わせて割引させて頂きます。

(基本2000円未満の商品は対象外となる場合があります)

その他ご質問や値引きのご相談などお気軽にコメントください。

こちらのアイテム以外にも多数出品しておりますのでご覧いただければ幸いです。

きっとお気に入りアイテムが見つかるかもしれません

よろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド バーバリー 商品の状態 未使用に近い

