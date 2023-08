閲覧頂きありがとうございます

ナイキ SB ダンク オレンジロブスター

スニーカーコレクション卒業の為、出品させていただきました。貴重な商品です、『大切にして頂ける方』にお譲りしたいと思います。宜しくお願い致します。

VANS VAULT / OG AUTHENTIC LX / US9H27.5



新品 ナイキ ズームフライ5

●ナイキ デルタフォース 3/4 エスビー シュプリーム"デル ソル"

ナイキ アップテンポ 26㎝

●NIKE DELTA FORCE 3/4 SB Supreme Del Sol

NIKE AJ1 HIGH OG SP スパイダーマン 【メンズ24cm】

●品番 309958 771

NIKE エア フォース オフホワイト

●新品 未使用 黒タグ 替え紐 箱あり

新品 海外限定 ソーシャルステータス × ペニー2 プレイグラウンド 27

●サイズ 27.5cm

dime adidas superstar 27cm

●極美品・黄ばみ等も見当たりません。

adidas ADI EASE 26.5cm



NIKE AIR JORDAN 1 MID CHICAGO 29cm

●私が国内正規販売で購入しております。間違いなく正規品ですので、ご安心ください。写真にてご確認ください。

アディダス イージーブースト 380 カルサイトグロー



週末価格❗️ナイキ エアマックス95 ターフオレンジ

●デッドストックです、製造上の傷や不良箇所等はご了承下さい。年数が経過している商品となりますので画像で判断をお願いします。どうしても気になるところ、不明な点は事前にご質問ください。

クリスチャンルブタン ベロア スニーカー 41 メンズ イエロー ゴールド 正規

※ピンク箱特有の色抜けがございます。

NIKE SHADOW ナイキ エアフォース1 シャドウ ホワイト 厚底 28

※上記の事もありますので神経質な方はご遠慮ください。

コンバース チャックテイラー ct70 ブラウン 27.5

※年数の経過したデッドストックです。ご理解の上、ご購入ください。

NIKE AIR MAX90×UNDEFEATED



NIKE AIR FORCE 1 '07 LV8 (ウォーターメロン:28cm)

●6枚目の画像のとおりジップロックに乾燥剤を入れ保管しておりました。

FORUM(adidas Originals)



NIKE DUNK LOW BRAZIL 25.0cm

検索用

国内正規 新品 Nike sb Dunk low parra ナイキ ダンク

NIKE

新品 黒タグ 箱付 NIKE AIR MAX 97 OG QS 28センチ

ナイキ

コンバース チャックテイラー CT70 旧パッチ仕様

AF1

NIKE AIR PIPPEN 1 KITH CHIMERA キスx ナイキ

SUPREME

26.5cm Nike Jordan 1 Low Golf ラストピンク

シュプリーム

新品 AIR JORDAN 1 HIGH OG LIGHT SMOKE GREY

SB

エアジョーダン1ユニバーシティブルー

エスビー

アディダス タバコ UA 27.5cm adidas tobaccoアローズ

JORDAN

ミズノ 安全靴 オールマイティLSII52LBOA 27.0cm

ジョーダン

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ナイキエスビー 商品の状態 新品、未使用

